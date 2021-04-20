Экс-игрок Черноморца находится на просмотре в тернопольской Ниве

Тернопольская "Нива" свой очередной домашний поединок в Первой лиге – 24 апреля с "Прикарпатьем", снова проведет на стадионе Львовского университета физической культуры. Об этом пишет Meta-ratings.

По информации источника, новый главный тренер "Нивы" Игорь Климовский по состоянию здоровья продолжает находиться в Киеве, а занятия проводит его помощник Руслан Уманец. Также присоединились к тренировочному процессу тренер вратарей Олег Диброва и тренер по физподготовке Олег Данилюк.

После повреждения вернулся в общую группу нападающий Андрей Ризнык. В тренировочном лагере на просмотре находится потенциальный новичок опорный полузащитник Константин Граматик. Он – свободный агент, а раньше защищал цвета одесского "Черноморца".

Из-за дисквалификации "Ниве" не помогут в поединке с "Прикарпатьем" Владислав Дворовенко и Андрей Малащук.

Напомним, что в турнирной таблице Первой лиги "Нива" Т находится на 14-м месте. в активе клуба 18 зачетных пунктов.