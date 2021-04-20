Первая лига
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Авангард - Кремень: смотреть онлайн, видеотрансляция
Шанс краматорчан выбраться из зоны вылета
Фото - ФК Авангард
Матч 17-го тура Первой лиги, который должен был состояться еще 19-го марта, но был смещен в графике из-за вспышки коронавируса в составе "Авангарда".
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