Первая лига. Авангард обыгрывает Кремень (2:1) и покидает зону вылета

Уже в дебюте очной битвы аутсайдеров "Кремень" мог выходить вперед. Но удар Мурашова с пенальти не стал голевым. Блестяще в том эпизоде сыграл Артем Поспелов, который понемногу становится специалистом по отражению пенальти. Да и в целом вратарь "Авангарда" обладает отличной реакцией, что и демонстрирует от матча к матчу.

Под занавес первого тайма краматорчанам все же удалось открыть счет самим, отличился Арсентий Дорошенко, а попытка защитника выбить мяч в падении успехом не увенчалась. Сразу после перерыва Роман Толочко уверенно реализовал пенальти и сделал преимущество хозяев еще более уверенным.

Сократить отставание в счете до минимума кременчужанам удалось в результате гола защитника Валерия Курелеха при помощи двух рикошетов. Но в дальнейшем "Аванагрд" относительно спокойно довел дело до победы, которая стала для команды Алексея Городова второй кряду.

Беспроигрышная же серия краматорчан длится уже пять туров кряду! Это позволило "Авангарду" покинуть зону вылета, в которую "упала" теперь тернопольская "Нива". Поровну очков с тернополянами и у "Прикарпатья".

Авангард - Кремень 2:1 (1:0)

Голы: Дорошенко (45+1), Толочко (51 пен) - Курелех (62)

На 7-й минуте Мурашов не забил пенальти (вратарь)

Авангард: Поспєлов, Шинкаренко, Бородай, Зубков, Козлов, Пидручный, Толочко, Дорошенко, Сеницкий, Трояновский, Ермоленко.

Кремень: Олейник, Белоусов, Курелех, Антонио Сантос, Мягков, Демченко, Семенов, Бычков, Мурашов, Пуды, Галата.