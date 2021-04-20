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Тренер Вереса: Не вели и не ведем переговоры с Селезневым

Первая лига
(1 голосов)

Юрий Вирт отрицает информацию о разговоре с футболистом

Тренер Вереса: Не вели и не ведем переговоры с Селезневым

Фото: ФК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт отрицает, что провел переговоры с Евгением Селезневым о переходе в ровенский клуб.

"Сам с удивлением прочитал данную новость. Могу ответственно заявить: ни с Селезневым, ни с кем-либо переговоров не вели и не ведем. Ведь еще непонятно, в какой лиге начнем следующий сезон.

Нужно удачно провести оставшиеся десять "финалов" и только затем думать о селекции", - отметил Вирт.

Напомним, что контракт Селезнева с "Колосом" заканчивается летом 2021 года. В последний раз футболист выходил на поле в декабре 2020-го года. Всего в составе "Колоса" во всех турнирах 35-летний украинец провел 12 матчей, в которых забил 5 голов и отличился 1 голевой передачей.

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В статье: Евгений Селезнев Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
20.04.2021 в 11:03
а жаль... Такая надежда была на восстановление игрока-бомбардира-скорострельщика... .
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