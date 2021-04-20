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Тренер Вереса: Не вели и не ведем переговоры с Селезневым
Юрий Вирт отрицает информацию о разговоре с футболистом
Фото: ФК Верес
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт отрицает, что провел переговоры с Евгением Селезневым о переходе в ровенский клуб.
"Сам с удивлением прочитал данную новость. Могу ответственно заявить: ни с Селезневым, ни с кем-либо переговоров не вели и не ведем. Ведь еще непонятно, в какой лиге начнем следующий сезон.
Нужно удачно провести оставшиеся десять "финалов" и только затем думать о селекции", - отметил Вирт.
Напомним, что контракт Селезнева с "Колосом" заканчивается летом 2021 года. В последний раз футболист выходил на поле в декабре 2020-го года. Всего в составе "Колоса" во всех турнирах 35-летний украинец провел 12 матчей, в которых забил 5 голов и отличился 1 голевой передачей.
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