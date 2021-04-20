Тренер Вереса: Не вели и не ведем переговоры с Селезневым

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт отрицает, что провел переговоры с Евгением Селезневым о переходе в ровенский клуб.

"Сам с удивлением прочитал данную новость. Могу ответственно заявить: ни с Селезневым, ни с кем-либо переговоров не вели и не ведем. Ведь еще непонятно, в какой лиге начнем следующий сезон.

Нужно удачно провести оставшиеся десять "финалов" и только затем думать о селекции", - отметил Вирт.