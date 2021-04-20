Нива насчитала 11 ошибок арбитра в пользу Вереса в матче Первой лиги - ВИДЕО

Тернопольская "Нива" на своем сайте опубликовала видео, на котором собрала все спорные решения арбитра Клима Заброды в матче 22-го тура Первой лиги против "Вереса".

По мнению представителей тернопольского клуба, арбитр в частности неправомерно назначил пенальти в ворота "Нивы", а также "увидел" нарушения во время углового, после которого был забит мяч в сетку.

В связи с этим "Нива" обратилась в ПФЛ и Комитет арбитров УАФ за разъяснениями.

Добавим, что "Верес" в итоге победил 1:0 и продолжил свою победную серию до 10 матчей подряд. Сейчас ровенчане возглавляют турнирную таблицы второго дивизиона и являются основными претендентами на повышение в классе. "Нива" занимает 14-ю строчку.