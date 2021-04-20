  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Нива насчитала 11 ошибок арбитра в пользу Вереса в матче Первой лиги - ВИДЕО
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нива насчитала 11 ошибок арбитра в пользу Вереса в матче Первой лиги - ВИДЕО

Первая лига
(1 голосов)

Тернополяне заподозрили рефери в предвзятом судействе

Нива насчитала 11 ошибок арбитра в пользу Вереса в матче Первой лиги - ВИДЕО

фото - ФК Нива Тернопіль

Новина українською

Тернопольская "Нива" на своем сайте опубликовала видео, на котором собрала все спорные решения арбитра Клима Заброды в матче 22-го тура Первой лиги против "Вереса".

По мнению представителей тернопольского клуба, арбитр в частности неправомерно назначил пенальти в ворота "Нивы", а также "увидел" нарушения во время углового, после которого был забит мяч в сетку.

В связи с этим "Нива" обратилась в ПФЛ и Комитет арбитров УАФ за разъяснениями.

Добавим, что "Верес" в итоге победил 1:0 и продолжил свою победную серию до 10 матчей подряд. Сейчас ровенчане возглавляют турнирную таблицы второго дивизиона и являются основными претендентами на повышение в классе. "Нива" занимает 14-ю строчку.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: арбитры Верес (Ровно) Нива (Тернополь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
старий фан (Рівне)
20.04.2021 в 14:44
треба правила вчити. Подивився 2 перші моменти - вистачило. В першому дотик був, на швидкості цього достатньо, щоб збити гравця. В другому воротар грав в м'яч, це підтверджує і траєкторія м'яча. Але, хто стоячи 75 хвилин у своїй штрафній, замість того, щоб грати у футбол, висмоктує сенсацію з пальця, а може і не з пальця.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...