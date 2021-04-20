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Реконструкция стадиона и выход в УПЛ - Собуцкий рассказал о планах Агробизнеса

Первая лига
(3 голосов)

Планы схожие с прошлым сезоном

Реконструкция стадиона и выход в УПЛ - Собуцкий рассказал о планах Агробизнеса

Новина українською

Основатель "Агробизнеса" Олег Собуцкий накануне полуфинала Кубка Украины с "Динамо" рассказал о целях и задачах команды из волочиска.

"Для "Агробизнеса" сыграть против знаменитого "Динамо" – настоящий вызов. Мы только делаем первые шаги, пройдя за пять лет путь от чемпионата области и любительского первенства в первую лигу. Все стараемся делать постепенно: развиваем детско-юношескую школу, сводим клубную инфраструктуру, имеем в планах реконструкцию стадиона "Юность" в Волочиске.

Ставим амбициозные задачи и перед главной командой, а это выход в Премьер-лигу. У нас замечательный дружный коллектив, все поддерживают друг друга, стараемся вместе преодолевать любые трудности", – сказал Собуцкий.

Отметим, что на данный момент "Агробизнес" идет на 4-м месте в турнирной таблице Первой лиги.

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий
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Источник:
ПФЛ

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.04.2021 в 23:05
Планы есть. А деньги на эти планы есть.
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ГенриВол (Волочиськ)
20.04.2021 в 22:19
Во мужик: поділився планами, добудує хату, добудує завод, і, саме головне, виплатив на заводі борг по зарплаті за 3 (три) !!! місяці. Молоток. Якраз лишилась УПЛ. Стадіон... смішний
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ГенриВол (Волочиськ)
20.04.2021 в 22:26
Виплатить борг. Не так написав
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