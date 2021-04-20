Реконструкция стадиона и выход в УПЛ - Собуцкий рассказал о планах Агробизнеса

Основатель " Агробизнеса " Олег Собуцкий накануне полуфинала Кубка Украины с "Динамо" рассказал о целях и задачах команды из волочиска.

"Для "Агробизнеса" сыграть против знаменитого "Динамо" – настоящий вызов. Мы только делаем первые шаги, пройдя за пять лет путь от чемпионата области и любительского первенства в первую лигу. Все стараемся делать постепенно: развиваем детско-юношескую школу, сводим клубную инфраструктуру, имеем в планах реконструкцию стадиона "Юность" в Волочиске.

Ставим амбициозные задачи и перед главной командой, а это выход в Премьер-лигу. У нас замечательный дружный коллектив, все поддерживают друг друга, стараемся вместе преодолевать любые трудности", – сказал Собуцкий.