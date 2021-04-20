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Реконструкция стадиона и выход в УПЛ - Собуцкий рассказал о планах Агробизнеса
Планы схожие с прошлым сезоном
Основатель "
"Для "Агробизнеса" сыграть против знаменитого "Динамо" – настоящий вызов. Мы только делаем первые шаги, пройдя за пять лет путь от чемпионата области и любительского первенства в первую лигу. Все стараемся делать постепенно: развиваем детско-юношескую школу, сводим клубную инфраструктуру, имеем в планах реконструкцию стадиона "Юность" в Волочиске.
Ставим амбициозные задачи и перед главной командой, а это выход в Премьер-лигу. У нас замечательный дружный коллектив, все поддерживают друг друга, стараемся вместе преодолевать любые трудности", – сказал Собуцкий.
Отметим, что на данный момент "Агробизнес" идет на 4-м месте в турнирной таблице Первой лиги.
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