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Клуб Первой лиги подписал экс-игрока Волыни и Мариуполя

Первая лига
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Футболист находился без клуба с января текущего года

Клуб Первой лиги подписал экс-игрока Волыни и Мариуполя

Фото: FootBoom /Автор - Денис Руденко

Новина українською

"Агробизнес" подписал украинского вингера Артема Дудика. Об этом сообщает Sport Arena.

24-летний фланговый полузащитник находился в поисках клуба с января, после того, как покинул польскую "Сандецью". В польскую команду футболист перешел в августе прошлого года. За "Сандецью" хавбек отметился одним голом в шести играх.

Артем - воспитанник "Волыни". С 2017 года он принадлежал "Шахтеру"U21, в 2019 году хавбек выступал на правах аренды в "Слуцке", а также поиграл за "Мариуполь".

Напомним, что в турнирной таблице Первой лиги "Агробизнес" находится на 4-м месте, в активе клуба 38 зачетных пунктов. Сегодня, 21 апреля, команда Александра Чижевского сыграет с киевским "Динамо" в рамках 1/2 финала Кубка Украины. Начало - в 16:00.

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В статье: Артем Дудик Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
Sport Arena

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