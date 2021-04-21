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Клуб Первой лиги подписал экс-игрока Волыни и Мариуполя
Футболист находился без клуба с января текущего года
Фото: FootBoom /Автор - Денис Руденко
"Агробизнес" подписал украинского вингера Артема Дудика. Об этом сообщает Sport Arena.
24-летний фланговый полузащитник находился в поисках клуба с января, после того, как покинул польскую "Сандецью". В польскую команду футболист перешел в августе прошлого года. За "Сандецью" хавбек отметился одним голом в шести играх.
Артем - воспитанник "Волыни". С 2017 года он принадлежал "Шахтеру"U21, в 2019 году хавбек выступал на правах аренды в "Слуцке", а также поиграл за "Мариуполь".
Напомним, что в турнирной таблице Первой лиги "Агробизнес" находится на 4-м месте, в активе клуба 38 зачетных пунктов. Сегодня, 21 апреля, команда Александра Чижевского сыграет с киевским "Динамо" в рамках 1/2 финала Кубка Украины. Начало - в 16:00.
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