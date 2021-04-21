Стороженко: Создание Суперлиги является незаконным

Глава наблюдательного совета " Металлиста 1925 " Сергей Сторожено в эфире ТК "Футбол" высказался об идее создания европейской Суперлиги.

"В статуте ФИФА, УЕФА и Украинской ассоциации футбола тоже есть пункт о том, что создание любой организации, в том числе и лиги, может быть допущенное только за разрешением ФИФА, УЕФА и национальной ассоциации. Поэтому создание такой лиги без разрешения ФИФА и УЕФА является незаконным.

Сейчас не идет речь о желании Переса или еще кого-то. Разговор идет о сохранении европейской модели спорта. А эта модель, которая утверждена европарламентом, то есть все европейские страны эту модель поддержали. Страны Евросоюза не будут стоять в стороне от этой проблемы", - сказал Стороженко.