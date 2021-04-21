  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Стороженко: Создание Суперлиги является незаконным
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стороженко: Создание Суперлиги является незаконным

Первая лига
(1 голосов)

Слово украинским экспертам

Стороженко: Создание Суперлиги является незаконным

Новина українською

Глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Сторожено в эфире ТК "Футбол" высказался об идее создания европейской Суперлиги.

"В статуте ФИФА, УЕФА и Украинской ассоциации футбола тоже есть пункт о том, что создание любой организации, в том числе и лиги, может быть допущенное только за разрешением ФИФА, УЕФА и национальной ассоциации. Поэтому создание такой лиги без разрешения ФИФА и УЕФА является незаконным.

Сейчас не идет речь о желании Переса или еще кого-то. Разговор идет о сохранении европейской модели спорта. А эта модель, которая утверждена европарламентом, то есть все европейские страны эту модель поддержали. Страны Евросоюза не будут стоять в стороне от этой проблемы", - сказал Стороженко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Стороженко Металлист 1925 (Харьков) Евролига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
21.04.2021 в 18:48
ну ось як срач став заспокоюватися,то можно послухати , як воно є з точки зору юриспруденції , з чого потрібно було і починати
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...