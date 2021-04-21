Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стороженко: Создание Суперлиги является незаконным
Слово украинским экспертам
Глава наблюдательного совета "
"В статуте ФИФА, УЕФА и Украинской ассоциации футбола тоже есть пункт о том, что создание любой организации, в том числе и лиги, может быть допущенное только за разрешением ФИФА, УЕФА и национальной ассоциации. Поэтому создание такой лиги без разрешения ФИФА и УЕФА является незаконным.
Сейчас не идет речь о желании Переса или еще кого-то. Разговор идет о сохранении европейской модели спорта. А эта модель, которая утверждена европарламентом, то есть все европейские страны эту модель поддержали. Страны Евросоюза не будут стоять в стороне от этой проблемы", - сказал Стороженко.
Популярное сейчас
- Львов побеждает и поднимается на десятое место. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- УАФ утвердила досрочное завершение Чемпионата и назвала дату финала Кубка
- Новый клуб Коробенко, у Альянса теперь на одного вратаря меньше. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Президент Вереса: Наша позиция такая – город должен дать денег на стадион
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
- Влада Седан болела за Александра Зинченко в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО