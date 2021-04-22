  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Чижевский: Не пишите глупостей. Агробизнес не сдался и борется за выход в УПЛ
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чижевский: Не пишите глупостей. Агробизнес не сдался и борется за выход в УПЛ

Первая лига
(1 голосов)

Агробизнес продолжает борьбу за повышении в классе

Чижевский: Не пишите глупостей. Агробизнес не сдался и борется за выход в УПЛ

Фото: ФК Агробизнес

Новина українською

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский поблагодарил болельщиков за поддержку в кубковом матче с "Динамо" (0:3).

"Я, команда, руководство хотим поблагодарить всех болельщиков "Агробизнеса" за безумную поддержку в 1/2-й Кубка Украины. Ваша поддержка была невероятной, за что мы очень благодарны.

Поддержите нас и в дальнейшем, чтобы команда чувствовала ваше тепло и поддержку, а мы, в свою очередь, приложим максимум усилий, чтобы выполнить задачу. Мы играем для вас.

Забегая наперед, наша команда борется за выход в Премьер-лигу, не пишите глупостей, что мы сдались. Это неправда и не задавайте глупых вопросов мне и команде", – написал Чижевский.

Напомним, что на данный момент "Агробизнес" идет на 4-м месте в Первой лиге, отставая от лидера ("Верес") на 10 пунктов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Чижевский Агробизнес (Волочиск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
facebook

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...