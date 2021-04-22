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Чижевский: Не пишите глупостей. Агробизнес не сдался и борется за выход в УПЛ
Агробизнес продолжает борьбу за повышении в классе
Фото: ФК Агробизнес
Главный тренер "
"Я, команда, руководство хотим поблагодарить всех болельщиков "Агробизнеса" за безумную поддержку в 1/2-й Кубка Украины. Ваша поддержка была невероятной, за что мы очень благодарны.
Поддержите нас и в дальнейшем, чтобы команда чувствовала ваше тепло и поддержку, а мы, в свою очередь, приложим максимум усилий, чтобы выполнить задачу. Мы играем для вас.
Забегая наперед, наша команда борется за выход в Премьер-лигу, не пишите глупостей, что мы сдались. Это неправда и не задавайте глупых вопросов мне и команде", – написал Чижевский.
Напомним, что на данный момент "Агробизнес" идет на 4-м месте в Первой лиге, отставая от лидера ("Верес") на 10 пунктов.
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