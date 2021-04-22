Чижевский: Не пишите глупостей. Агробизнес не сдался и борется за выход в УПЛ

Главный тренер " Агробизнеса " Александр Чижевский поблагодарил болельщиков за поддержку в кубковом матче с "Динамо" (0:3).

"Я, команда, руководство хотим поблагодарить всех болельщиков "Агробизнеса" за безумную поддержку в 1/2-й Кубка Украины. Ваша поддержка была невероятной, за что мы очень благодарны.

Поддержите нас и в дальнейшем, чтобы команда чувствовала ваше тепло и поддержку, а мы, в свою очередь, приложим максимум усилий, чтобы выполнить задачу. Мы играем для вас.

Забегая наперед, наша команда борется за выход в Премьер-лигу, не пишите глупостей, что мы сдались. Это неправда и не задавайте глупых вопросов мне и команде", – написал Чижевский.