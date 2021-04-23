Первая лига. Черноморец побеждает на своем поле и догоняет Верес

Одесский "Черноморец" продолжает оставаться одним из главных претендентов на УПЛ. Да, вероятно догнать "Верес", учитывая их десятиматчевую победную серию, уже вряд ли получится, однако занять 2-3 место им вполне по силам. На деле подтвердить наш тезис команда Антонова могла в сегодняшнем матче с "ВПК-Агро". Соперник достаточно неуступчивый, но именно победы над такими "крепкими орешками" говорят о зрелости коллектива, который мчится в элиту.

События первого тайма развивались довольно неспешно, а все самое опасное команды приберегли на его концовку. Хотя скорее не команды, а команда, ведь только "Черноморец" имел реальные моменты для того, чтобы забить. Из опасной позиции вратаря сначала расстреливал Авагимян, далее головой пробивал Поспелов после стандарта, но мяч прошел чуть выше ворот. Все это было ближе к концу тайма, когда одесситы уже успели выйти вперед. Вновь помог пенальти, который сумел реализовать Дмитрий Коркишко.

До перерыва "ВПК-Агро" в атаке ничего интересного создать не смог. У них получалось компактно играть сзади, но наибольшую опасность у ворот Пидкивки несли стандарты. После 15-минутного отдыха картинка происходящего особо не изменилась. "Моряки" и дальше играли первым номером и имели несколько моментов для того, чтобы увеличить преимущество. Стоит отдать должное голкиперу гостей, который частенько выручал свою команду, исправляя на линии оплошности обороны. Но даже он был бессилен в последнюю десятиминутку, когда защитники допустили настоящий пожар в штрафной. Лучше других хаосом воспользовался Сухоручко, забивший гол в матче. Да, получилось курьезно, но как никогда своевременно.

"Черноморец" заслуженно берет три очка в матче пятницы, и никакой дождь, который заливал поле одесского стадиона в первом тайме, помешать им не смог. Команда Антонова добывает 14 победу в сезоне, делая новый шаг по направлению к УПЛ.

Первая Лига, 23-й тур

"Черноморец" - "ВПК-Агро" 2:0

Гол: Коркишко Дмитрий 20 (п), Сухоручко Даниил 82

"Черноморец": Пидкивка Роман, Поспелов Дмитрий, Микицей Станислав, Путря Илья, Мельничук Максим, Кравченко Сергей, Лиховидько Виктор, Коркишко Дмитрий, Мащенко Вадим, Авагимян Артур, Штогрин Андрей

"ВПК-Агро": Воробей Александр, Сухарь Тимофей, Агапов Максим, Гадрани Гиорги, Хубутия Акаки, Васильев Михаил, Коберидзе Лука, Тищенко Иван, Ксенз Павел, Ляшенко Николай, Беляев Александр