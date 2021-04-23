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Хавбек Вереса вернулся в строй после травмы
Футболист пропустил шесть календарных матчей подряд
Фото: nkveres.club
28-летний полузащитник "Вереса" Виталий Тимофеенко, который пропустил шесть календарных матчей подряд, вернулся в строй. Об этом сообщает Meta-ratings.
В составе ровенского клуба футболист во всех турнирах провел 18 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.
29 ноября 2020 года в поединке 16 тура с "Оболонью" игрок забил победный гол, затем на сборе в Турции травмировал колено, продолжительное время восстанавливался и лишь на этой неделе начал тренироваться в общей группе.
Не исключен вариант, что 24 апреля Тимофеенко сможет помочь "Вересу" в поединке 23-го тура с "Николаевом".
По информации источника, к этому важному противостоянию с одним из преследователей "Верес" подошел без травмированных и дисквалифицированных.
Напомним, что матч "Верес" - "Николаев" состоится завтра, 24 апреля и начнется в 14:00. Клуб из "Ровно" лидирует в Первой лиге, набрав 48 баллов. "Николаев"находится на 5-м месте, в активе клуба 36 зачетных пунктов.
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