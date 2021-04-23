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Первая лига. Волынь теряет очки дома против Альянса (2:2)

Первая лига
(1 голосов)

Хозяева дважды реализовали пенальти

Первая лига. Волынь теряет очки дома против Альянса (2:2)

Фото - ФК Волынь

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Важнейший для себя матч "Волынь" начала в составе, который можно было назвать боевым. Мартынюк стабильно выходит в старте в последнее время, так что его присутствие на поле с первых минут сложно назвать неожиданным. У гостей также проблем с составом не было, вернулись в основу команды Юрия Ярошенко Андрей Герт и Сергей Загинайлов.

Начали хозяева активно, моменты возникали у ворот Ефанова регулярно, а в одном из них мяч даже пересек линию. Но у Богдана Орынчака судьи зафиксировали игру рукой. Первый же серьезный момент у ворот Леванидова возник в концовке тайма, что сразу же привело к голу. Пристрелка Загинайлова со штрафного успехом не увенчалась - вратарь сыграл на высоте, но вот при подаче с правого фланга спустя минуту Владислав уже ошибся на выходе, сбросив мяч кулаком точно на Руслана Писного. Защитник "Альянса" расстреливал уже фактически пустые ворота, ибо вернуться в них полноценно Леванидов не успел.

Но еще до перерыва "Волыни" удалось отыграться - Амбросий Чачуа заработал пенальти, который уверенно реализовал Богдан Орынчак. Мощный удар в правый угол из разряда "неберучек".

После перерыва игра приобрела более закрытый характер, но все равно "Волынь" могла вырывать победу. Но удар Александра Мартынюка после фактически выхода один на один с вратарем приняла на себя штанга. Показалось что и Ефанов сыграл в этом эпизоде, все же коснувшись мяча рукой.

На последние пятнадцать минут Сачко бросил в бой Коломойца, начав играть в два форварда. Правда забить после этого, причем достаточно оперативно, удалось гостям. Константин Ярошенко со штрафного пробил блестяще, сняв "паука" с "девятки" ворот Леванидова. И снова хозяевам удалось оперативно отыграться - судья назначил пенальти за игру рукой Пикуля и Орынчак во второй раз в матче пробил с "точки" в тот же угол, что и в концовке первого тайма. Не сдержал эмоций в этом эпизоде Евгений Неплях, который дважды в течение минуты заработал "горчичник" и оставил "Альянс" в меньшинстве на концовку. Но все же использовать численный перевес "крестоносцам" так и не удалось.

И все же даже ничьей, добытой в серьезной борьбе, "Волыни" оказалось мало. Команда потеряла возможность приблизиться к тройке лидеров и ухудшила свои перспективы в борьбе за выход в УПЛ.

Волынь - Альянс 2:2 (1:1)
Голы: Орынчак (40 пен, 81 пен) - Писный (36), Ярошенко (77)
Волынь: Леванидов, Симинин, Цюпа, Мартынюк, Приндета, Рябов, Приймак (Войтиховский 82), Чачуа (Коломоец 75), Протасов (Климец 70), Шарпар, Орынчак (Кобзар 90+2).
Альянс: Ефанов, Писный (Медведев 86), Пикуль, Неплях, Герт, Лебеденко, Ярошенко (Осадчий 85), Шарай С. (Лучик 55), Агапов (Сидоренко 82), Загинайлов (Зубков 55), Шарай В.
Предупреждение: Цюпа (61), Рябов (77) - Шарай В. (10), Шарай С. (48), Неплях (81, 82)
Удаление: Неплях (82)

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В статье: Волынь (Луцк) Альянс (Липовая Долина)
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Комментарии (3)
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jnp49 (ОДЕССА)
23.04.2021 в 19:09
Всё равно Луцк не окажется на следующий сезон без большого футбола. ВЕРЕС будет там играть.., хотя легче ли от этого будет именно болельщикам ВОЛЫНИ? Не думаю...
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alex.belogubko (одесса)
23.04.2021 в 19:09
тянут Волынь а АЛЬЯНС молодцы
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Просто Толик (Одесса)
23.04.2021 в 19:00
Базар-лига
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