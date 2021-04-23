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Верес будет играть в Луцке, если выйдет в УПЛ
В элиту зайдет еще один клуб без домашней арены
В пятницу, 23 апреля, состоялось заседание Наблюдательного совета НК "Верес", на котором было объявлено, что ровенский клуб получил все подтверждения о проведении матчей следующего сезона на луцком "Авангарде" в случае выхода в Премьер-лигу и неготовности арены в Ровно.
Сейчас "Верес" лидирует в турнирной таблице Первой лиги, опережая "Черноморец" на три очка. К тому же у команды Юрия Вирта на два сыгранных матча меньше. "Верес" домашние матчи проводит в Млинове.
Напомним, ранее президент "Вереса" Иван Надеин заявлял, что реконструкция стадиона "Авангард" в Ровно застопорилась из-за нехватки финансирования. В клубе убеждены, что деньги должны выделить городские власти. Также "Верес" заявляет, что готов построить собственную базу, если город выделит землю.
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