Верес будет играть в Луцке, если выйдет в УПЛ

В пятницу, 23 апреля, состоялось заседание Наблюдательного совета НК "Верес", на котором было объявлено, что ровенский клуб получил все подтверждения о проведении матчей следующего сезона на луцком "Авангарде" в случае выхода в Премьер-лигу и неготовности арены в Ровно.

Сейчас "Верес" лидирует в турнирной таблице Первой лиги, опережая "Черноморец" на три очка. К тому же у команды Юрия Вирта на два сыгранных матча меньше. "Верес" домашние матчи проводит в Млинове.

Напомним, ранее президент "Вереса" Иван Надеин заявлял, что реконструкция стадиона "Авангард" в Ровно застопорилась из-за нехватки финансирования. В клубе убеждены, что деньги должны выделить городские власти. Также "Верес" заявляет, что готов построить собственную базу, если город выделит землю.