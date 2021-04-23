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Климовский начнет работать с Нивой Т в середине мая
Пока что тренер находится на больничном
olimpik.com.ua
Экс-наставник донецкого "Олимпика" Игорь Климовский пока еще не присоединился к новой команде.
Скорее всего, он сможет руководить действиями "Нивы" 16 мая в домашнем поединке 26 тура с "ВПК-Агро". Пока же Климовский помогает советами своему ассистенту - Руслану Уманцу, который в его отсутствие и руководит тренировочным процессом.
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