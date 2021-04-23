Климовский начнет работать с Нивой Т в середине мая

Экс-наставник донецкого "Олимпика" Игорь Климовский пока еще не присоединился к новой команде.

Новый главный тренер перволиговой "Нивы" из Тернополя Игорь Климовский, который находится на больничном, присоединится к подопечным в середине мая.

Скорее всего, он сможет руководить действиями "Нивы" 16 мая в домашнем поединке 26 тура с "ВПК-Агро". Пока же Климовский помогает советами своему ассистенту - Руслану Уманцу, который в его отсутствие и руководит тренировочным процессом.