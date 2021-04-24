Первая лига. Верес уверенно обыгрывает Николаев, победный гол Гегедоша

Мы практически на 100% угадали стартовый состав "Вереса" в своем прогнозе на матч, с той лишь разницей, что Юрий Вирт предпочел на острие атаки Михаила Сергийчука, а не его тезку Шестакова. У гостей состав в целом также был предсказуемым, учитывая травмы форвардов Яворского и Войцеховского и дисквалификацию центрбека Пороха.

Впрочем, и без нападающих, за счет нескольких "ложных девяток" на поле одновременно, Илье Близнюку удалось ошарашить "Оболонь" в прошлом туре, забив пять раз (5:3). Тем более, что и Войцеховский, и Яворский расположились на скамейке запасных, готовые подстраховать основных исполнителей в случае необходимости. Она же возникла, как оказалось, уже в дебюте поединка...

Достаточно быстро сказалось именно отсутствие Пороха в центре обороны "Николаева". Атака развивалась вторым темпом после розыгрыша углового у ворот Бубенцова и мяч был подобран Панасенко, после чего переадресован на Махнева. Тот, в свою очередь, переадресовал передачу параллельно линии ворот на никем не прикрытого Сергийчука и Михаил, в падении головой, забил свой юбилейный, двадцатый, гол в рамках Первой лиги за карьеру, ибо Бубенцов отправился "поджимать" Махнева.

"Николаеву" пришлось отыгрываться, необходимости чего не было против "Оболони". Так что проблемы с креативом у гостей все же ощущались, если речь шла не о стандартах. Но и после оных "наконечника" не хватало, так что выход Яворского, либо Войцеховского сразу после перерыва напрашивался.

Яворский действительно вышел на поле и тут же отдал голевую передачу на Куксенко, который сравнял счет и прервал впечатляющую "сухую" серию Богдана Когута. Та длилась в течение восьми с половиной матчей! Кстати, минутой ранее мог забивать Одарюк, но Когут сумел спасти "Верес" после выхода соперника один на один. Как оказалось, ненадолго...

Тем не менее, ровенчанам удалось успокоить игру, пусть и ценой желтой карточки для Панасенко. Ну а вскоре команда Вирта снова вышла вперед. Красивая и, главное, быстрая веерная атака удалась ровенчанам, в концовке которой Пасич отдал на Гегедоша, а тот по сути одним касанием сразу принял, убрал вратарь и вкатил мяч в сетку.

"Верес", уже на появившемся за неполный год опыте, сумел относительно спокойно довести матч до победы. Тем более, что на последней минуте основного времени Шестаков сделал гандикап еще более комфортным. Михаил сам начал голевую атаку, подключив Геннадия Пасича левым флагом. Тот обыграл защитника и выложил навес-конфетку на голову капитану "народного клуба", который в красивом прыжке "рыбкой" поразил угол ворот Бубенцова. Вторая голевая передача Пасича в этой игре!

Команда из Ровно на всех парах мчится в Премьер-лигу и уже к этому событию активно готовится в организационном плане. В частности, решен вопрос с домашним стадионом на будущий сезон, а также с женской и юношеской командами клуба.

Верес - Николаев 3:1 (1:0)

Голы: Сергийчук (6), Гегедош (64), Шестаков (90) - Куксенко (48)

Верес: Когут, Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов, Полюлях, Панасенко (Петько 81), Дахновский, Пасич, Гегедош (Шестаков 73), Сергийчук (Гайдучик 78).

Николаев: Бубенцов, Парцвания, Кулинич, Ульянов, Мельничук, Росляков (Охрончук 67), Кушниренко, Паламар, Одарюк, Куксенко, Кравченко (Яворский 46).

Предупреждение: Панасенко (63), Петько (88) - Одарюк (43), Мельничук (68)