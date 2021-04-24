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Верес - Николаев: смотреть онлайн, видеотрансляция
Центральный матч дня
Фото - МФК Николаев
"Верес" мчит в Премьер-лигу, несмотря на соперников и их статус. Впрочем, и "Николаев" сейчас на ходу, правда приедет во Млинов с кадровыми проблемами.
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