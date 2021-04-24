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Горняк-Спорт - Кристалл: смотреть онлайн, видеотрансляция
Изменившиеся до неузнаваемости
Фото - ФК Горняк-Спорт
"Кристалл" уже морально готовится ко Второй лиге. "Горняк-Спорт" же наигрывает состав под будущий сезон, который команда, с большой долей вероятности, все же проведет в лиге Первой.
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