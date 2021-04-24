Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Горняк-Спорт деклассировал Кристалл
Херсонцы продержались час, после чего рассыпались
Фото - ФК Горняк-Спорт
Эта встреча изначально воспринималась как поединок в целом равных команд, которые претерпели значительные изменения в составе за зиму. Но турнирное положение обязывало подопечных Игоря Жабченко играть исключительно на победу.
"Горняк-Спорт" владел ощутимой инициативой и должен был открывать счет раньше, чем это фактически случилось. Но все же в течение десяти минут второго тайма горишнеплавненцы компенсировали болельщикам длительное ожидание результативных действий от себя. Сперва Илья Тимошенко замкнул навес Сергея Романова от углового флага, затем Егор Твердохлеб использовал наброс партнера от угла штрафной площади, ну а довел счет до крупного Лукас Вентура, который также реализовал передачу Романова.
С 32 очками "Горняк-Спорт" остается на девятом месте, на котором, скорее всего, и завершит сезон. Все же отрыв от "ВПК-Агро" у команды Жабченко достаточно солидный и составляет после этого тура восемь баллов. "Кристалл" же практически уже готовится ко Второй лиге, с шестью очками замыкая турнирную таблицу.
Горняк-Спорт- Кристалл 3:0 (0:0)
Голы: Тимошенко (63), Твердохлеб (64), Лукас Вентура (72)
Горняк-Спорт: Жмурко, Велев, Чуев, Тимошенко, Кравченко, Твердохлеб, Литовченко, Краев, Романов, Чередниченко, Лукас Вентура.
Кристалл: Клищук, Логинов, Максименко, Дмитренко, Лаптев, Сорокин, Шмат, Ходаковский, Кателин, Плечий, Титиевский.
Популярное сейчас
- Президент Вереса: Селезнева в клубе не будет
- Интер возобновил интерес к Малиновскому
- Вацко: Суперлига - это просто куча проходных, неинтересных матчей
- Первая лига. Черноморец побеждает на своем поле и догоняет Верес
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
- Криштиану Роналду представил новую линейку очков собственного бренда СR7. ФОТО
Новости по теме
- 08:06 Украинские Агробизнес подписал четверых, Черноморец отпустил Прийму. Таблица трансферов Первой лиги: зима-2021
- 17:09 Украинские Горняк-Спорт все еще жив, превратят ли Энергию в фарм для Таврии - как прошел декабрь в соревнованиях ПФЛ
- 10:29 Украинские Первая лига. Фланговые открытия - выходцы из Второй лиги, бриллианты из трясины и свободный агент