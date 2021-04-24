Первая лига. Горняк-Спорт деклассировал Кристалл

Эта встреча изначально воспринималась как поединок в целом равных команд, которые претерпели значительные изменения в составе за зиму. Но турнирное положение обязывало подопечных Игоря Жабченко играть исключительно на победу.

"Горняк-Спорт" владел ощутимой инициативой и должен был открывать счет раньше, чем это фактически случилось. Но все же в течение десяти минут второго тайма горишнеплавненцы компенсировали болельщикам длительное ожидание результативных действий от себя. Сперва Илья Тимошенко замкнул навес Сергея Романова от углового флага, затем Егор Твердохлеб использовал наброс партнера от угла штрафной площади, ну а довел счет до крупного Лукас Вентура, который также реализовал передачу Романова.

С 32 очками "Горняк-Спорт" остается на девятом месте, на котором, скорее всего, и завершит сезон. Все же отрыв от "ВПК-Агро" у команды Жабченко достаточно солидный и составляет после этого тура восемь баллов. "Кристалл" же практически уже готовится ко Второй лиге, с шестью очками замыкая турнирную таблицу.

Горняк-Спорт- Кристалл 3:0 (0:0)

Голы: Тимошенко (63), Твердохлеб (64), Лукас Вентура (72)

Горняк-Спорт: Жмурко, Велев, Чуев, Тимошенко, Кравченко, Твердохлеб, Литовченко, Краев, Романов, Чередниченко, Лукас Вентура.

Кристалл: Клищук, Логинов, Максименко, Дмитренко, Лаптев, Сорокин, Шмат, Ходаковский, Кателин, Плечий, Титиевский.