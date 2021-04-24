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Нива Тернополь - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Очная схватка за выживание
Фото - ФК Нива Тернополь
У команд поровну очков, но "Прикарпатье" имеет преимущество за счет победы в очной схватке дома в первом круге. Так что ничья хозяев не устроит...
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
24.04.2021 в 16:05
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