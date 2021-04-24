  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Нива Тернополь - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нива Тернополь - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Очная схватка за выживание

Нива Тернополь - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото - ФК Нива Тернополь

Новина українською

У команд поровну очков, но "Прикарпатье" имеет преимущество за счет победы в очной схватке дома в первом круге. Так что ничья хозяев не устроит...

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Нива (Тернополь) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
24.04.2021 в 16:05
Підкажіть хтось коментатору як користуватись мікрофоном. Його або не чути, що він там говорить, або так крикне, що всі вуха позакладає. Вже й не знаю як регулювати гучність.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...