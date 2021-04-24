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Первая лига. Заслуженная победа Нивы в битве аутсайдеров

Первая лига
(2 голосов)

Минимальный счет против "Прикарпатья"

Первая лига. Заслуженная победа Нивы в битве аутсайдеров

Фото - ФК Нива Тернополь

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Тернопольская "Нива" здорово настроилась на решающий поединок в борьбе за выживание. При равенстве очков с "Прикарпатьем" победа позволила бы подопечным Игоря Климовского получить важное преимущество.

Сам главный тренер по состоянию здоровья пока что не может присутствовать на скамейке запасных. Тем не менее, его подопечные демонстрируют хорошее качество футбола, которое, правда, не всегда приносит положительный результат. В первом тайме же отчетной встречи удалось "Ниве" открыть счет. Гатала и Ризнык разыграли комбинацию на левом фланге, последовал прострел на второй темп и Игорь Семенина мощным ударом расстрелял сетку под перекладиной ворот Андрея Новака!

Здорово комбинировали номинальные хозяева (напомним, власть Тернополя и дальше бережет газон Центрального стадиона ради двух весенних матчей Кубка) и после перерыва, правда в середине второго тайма пропустили. После подачи углового Роман Барчук выиграл второй этаж и головой отправил мяч в сетку. Ничья уже устраивала гостей, поэтому "Нива" бросилась вырывать победу. Это привело к игре на встречных курсах в дальнейшем и интересной для нейтрального зрителя концовке поединка.

И все же "Ниве" удалось вырвать столь желанную викторию, причем забить в стиле, в котором "Прикарпатье" счет сравнивало, а именно после подачи углового. Игорь Семенина к голу добавил еще и результативную передачу, ведь именно он навесил на Андрея Кисленко, который вогнал мяч в сетку, воспользовавшись нерешительностью Новака. Показалось, что голкипер гостей мог бы и сыграть на выходе в этом эпизоде.

Тернополянам удалось прервать серию из семи поражений кряду первой победой в 2021-м году. Причем важнейшей победой, над прямым конкурентом.

Нива - Прикарпатье 2:1 (1:0)
Голы: Семенина (36), Кисленко (80) - Барчук (65)
Нива: Механив, Хруставка, Вовченко, Демчук, Скакун, Мороз, Процив, Гатала, Семенина, Ризнык, Кисленко.
Прикарпатье: Новак, Француз, Кузьмин, Курко, Генык, Волошинович, Барчук, Семотюк, Мелинышин, Сондей, Януш.
Предупреждение: Ризнык (13), Мороз (67) - Семотюк (12), Француз (72)

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В статье: Нива (Тернополь) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Комментарии (4)
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andyqd (Тернополь)
24.04.2021 в 17:53
Тернополяне заслуженно победили, с первых минут игра захватили инициативу и больше атаковали
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Kristo (Львов)
24.04.2021 в 17:30
Виженіть вже того "тренера" Прикарпаття пана Мостового!
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andyqd (Тернополь)
24.04.2021 в 17:54
его уже давно нужно было гнать, чего его держут?
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
24.04.2021 в 16:05
Підкажіть хтось коментатору як користуватись мікрофоном. Його або не чути, що він там говорить, або так крикне, що всі вуха позакладає. Вже й не знаю як регулювати гучність.
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