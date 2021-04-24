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Авангард - Металлист 1925: смотреть онлайн, видеотрансляция
Харьков продолжает бороться за место в тройке
Фото: ФК Металлист 1925
Первая лига, 23-й тур
"Авангард" 15:00 "Металлист 1925"
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Комментарии (1)
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Dimoncho (Kharkiv)
24.04.2021 в 15:14
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