Президент Вереса: Селезнева в клубе не будет

Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин на своей странице в Инстаграм заявил, что клуб не будет заключать соглашение с нападающим Евгением Селезневым.

"Селезнева в Вересе не будет", - написал Надеин.

Позже репост этой "истории" сделал и сам клуб. Отметим, что на фото Селезнев изображен в футболке российской "Кубани".

Ранее сообщалось, что 35-летний игрок мог присоединиться к "Вересу" при условии выхода команды в УПЛ.

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Напомним, что в 2016-м году Селезнев провел полгода, выступая за "Кубань" в российском чемпионате. Тогда он заявил, что ему нужно было кормить семью .

Сейчас форвард находится на контракте в "Колосе", однако он отстранен от команды.