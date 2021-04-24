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Президент Вереса: Селезнева в клубе не будет
Из-за прошлых грешков?
Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин на своей странице в Инстаграм заявил, что клуб не будет заключать соглашение с нападающим Евгением Селезневым.
"Селезнева в Вересе не будет", - написал Надеин.
Позже репост этой "истории" сделал и сам клуб. Отметим, что на фото Селезнев изображен в футболке российской "Кубани".
Ранее сообщалось, что 35-летний игрок мог присоединиться к "Вересу" при условии выхода команды в УПЛ.
Напомним, что в 2016-м году Селезнев провел полгода, выступая за "Кубань" в российском чемпионате. Тогда он заявил, что ему
Сейчас форвард находится на контракте в "Колосе", однако он отстранен от команды.
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