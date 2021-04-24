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Президент Вереса: Селезнева в клубе не будет

Первая лига
(2 голосов)

Из-за прошлых грешков?

Президент Вереса: Селезнева в клубе не будет

Новина українською

Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин на своей странице в Инстаграм заявил, что клуб не будет заключать соглашение с нападающим Евгением Селезневым.

"Селезнева в Вересе не будет", - написал Надеин.

Позже репост этой "истории" сделал и сам клуб. Отметим, что на фото Селезнев изображен в футболке российской "Кубани".

Президент Вереса: Селезнева в клубе не будет - изображение 1

Ранее сообщалось, что 35-летний игрок мог присоединиться к "Вересу" при условии выхода команды в УПЛ.

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Напомним, что в 2016-м году Селезнев провел полгода, выступая за "Кубань" в российском чемпионате. Тогда он заявил, что ему нужно было кормить семью.

Сейчас форвард находится на контракте в "Колосе", однако он отстранен от команды.

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В статье: Евгений Селезнев Верес (Ровно)
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Комментарии (12)
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Djibouti (Djibouti)
24.04.2021 в 16:35
Уже все кому не лень, Селю травят
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0
0
Бандерштадт (Львів)
24.04.2021 в 16:18
Та то ясно було. Там через одного гравця вже був кіпіш через виступи в рашці. Вроді обіцяли більше кармільців не брати
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
24.04.2021 в 16:18
Просто тренер Вереса вирішив дивитись комедію по телевізору, а не у власному клубі.
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+1
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
24.04.2021 в 16:10
В Беларусь пусть едет,там картохой накормят голодальца, будет пенали клепать.
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
24.04.2021 в 15:25
ТАТЫШО !!! шо, опять не будет в "Вересе"? А где исчъё не будет? А рекорд новый будет или "где"? . .
Ответить
+3
0
storm_ua (Николаев)
24.04.2021 в 15:13
Алкаш никому не нужен
Ответить
+4
-2
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
24.04.2021 в 14:58
"Я без пропитания не могу, где же я буду харчеваться?" (С). "Собачье сердце" М. Булгаков
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+5
-2
kalimeras21 (Город)
24.04.2021 в 15:20
а ты бесплатно ходишь на работу?)) ну ну
Ответить
+1
-5
Vantala (Kharkiv)
24.04.2021 в 15:37
А тебе, похоже, и надзирателем в концлагере нормально будет, если зарплату будут платить - да?
+3
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
24.04.2021 в 15:38
Спермоглотам слова не давали. Засохни, зайвохромосомний.
+1
0
RedBlack (Rivne)
24.04.2021 в 14:52
Про це я і говорив...
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+2
-1
Скажений Заєць (Вінниця)
24.04.2021 в 14:48
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+2
0


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