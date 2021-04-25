11 побед подряд. Верес - Николаев 3:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 23-го тура Первой Лиги, в котором "Верес" на стадионе в Млынове принимал "Николаев". Счет был открыт сразу же в начале встречи: шестой гол в чемпионате забил Сергейчук. После перерыва защитники хозяев не разобрались и позволили Куксенко забить. Это был первый пропущенный гол Когута дома в матчах Первой Лиги с октября прошлого года. Когда гости восстановили паритет, "Верес" снова взял игру в свои ноги и сумел забить еще дважды.

Эта победа стала 11 подряд для ровенчан в Первой Лиге. Сейчас они возглавляют турнирную таблицу с тремя очками преимущества над "Черноморцем" при двух матчах в запасе.

"Верес" - "Николаев" 3:1

Голы: Сергийчук 7, Гегедош 65, Шестаков 90 - Куксенко 48