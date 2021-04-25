Первая лига. Оболонь минимально уступает Агробизнесу на выезде (0:1)

В стартовом составе "Агробизнеса" появился Артем Дудик, которого в срочном порядке дозаявили еще перед кубковым полуфиналом с "Динамо". Бросалось в глаза, что в середине поля Александр Чижевский решил использовать единственного профильного "опорника", Артура Думанюка.

У "пивоваров" после долгой паузы в заявку вернулся Павел Лукьянчук. Но при этом на скамейке запасных остались и Василий Литвиненко, и Алексей Савченко, и Александр Батальский, и Игорь Мединский - ранее безальтернативно основные футболисты команды Павла Яковенко.

Уже в дебюте Алексей Майданевич получил желтую карточку за использование локтя в верховой борьбе. Он же спустя минуту с небольшим сделал опасный навес на дальнюю штангу, который не смог точно замкнуть Артур Мурза. "Оболонь" начала поединок активнее и явно намеревалась не просто открыть счет, но добыть в этом выезде максимальный результат.

Правда постепенно хозяевам удалось сперва выровнять ход матча, а потом и завладеть инициативой, воплотив ее в забитый гол. Романюк прошел до лицевой линии правым флангом, отдал на Дудика, который накоротке нашел пасом Шаповала. Владиславу уже никто не мог помешать расстреливать Фастова с близкого расстояния.

В перерыве Яковенко снял еще и Майданевича, судя по всему, переживая, что один из лидеров команды получит второе предупреждение. Впрочем, "Оболони" так и не удавалось создать настоящую опасность у ворот хозяев, которые иногда за счет повышенного внимания, а иногда иценой желтых краточек гостей останавливали.

"Агробизнес" впервые за семь встреч выиграл и продолжает оставлять шансы на УПЛ. "Оболонь" же, судя по всему, из борьбы за повышение в классе окончательно выбывает.

Агробизнес - Оболонь 1:0 (1:0)

Голы: Шаповал (36)

Агробизнес: Мозиль, Юхимович, Дидык, Курило, Романюк, Шаповал, Думанюк (Груша 84), Когут Н. (Семенюк 75), Когут И., Черненко, Дудик (Семенец 63).

Оболонь: Фастов, Суханов, Безуглый, Мате, Голиков, Лобов, Матяж, Мурза, Майданевич (Прокопенко 46), Скидан (Мединский 67), Щебетун (Руденко 84).

Предупреждения: Когут Н. (19), Юхимович (45), Думанюк (58), Когут И. (68) - Майданевич (1)