Первая лига
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Нива отрывается от зоны вылета. Украина футбольная
Анонс информационно-аналитической программы
Фото: ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная", которая выйдет в эфир 27 апреля на телеканале XSPORT в 00:20.
Эксперт - футбольный специалист Виктор Догадайло
В выпуске:
- Первые четыре команды Первой лиги выигрывают свои матчи.
- Первая победа "Горняка-Спорт" весной, "Нива" отрывается от зоны вылета;
- Вторая лига ТОП-6 событий в двух последних турах.
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Источник:ПФЛ
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