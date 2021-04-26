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Хавбек Полесья прокомментировал первую победу команды в 2021 году
Александр Чернецкий рассказал о победе над Кремнем
instagram.com/polissya_fc
Полузащитник "
- Доволен, что смог вернуться на поле, - сказал Чернецкий ua-football.com. - К сожалению, на сборах в Турции травму получил трещину в пятой плюсневой кости. Слава Богу, восстановление завершилось и уже в течение двух недель работаю в общей группе. Чувствую себя хорошо, нога меня не беспокоит. Счастлив, что получил игровое время после паузы, ведь для меня это было очень важно.
Чернецкий вышел на поле за 10 минут до финального свистка и принял участие во втором забитом мяче команды. "Полесье" еще не выигрывало в 2021 году, поэтому выходили на игру с "Кремнем" с желанием получить три зачетные пункты.
- Старались прервать эту безвыигрышную серию и порадовать болельщиков победой. Довольны своей игрой и с оптимизмом готовимся к следующему матчу. Понимаем, что болельщики ждут от нас только побед, впереди у нас девять матчей на финише соревнований. Хотим побеждать в каждом туре, - резюмировал хавбек "Полесья".
Напомним, "Полесье" в рамках 23 тура обыграло "Кремень" 2:1 и сохранил десятую строчку в таблице.
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