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Пономарь: У Металлиста 1925 осталось шесть финалов
Харьковчане в непростом матче одолели Авангард
metalist1925.com
Нападающий "Металлиста 1925" Виталий Пономарь поделился впечатлениями от
- Виталий, поделитесь впечатлениями от дебютного забитого мяча "Металлиста 1925"?
- Конечно, меня переполняют положительные эмоции. Всегда приятно забивать дебютные мяча за команду. Доволен, что удалось своим забитым мячом принести чрезвычайно важную победу для "Металлиста 1925". Надеюсь, что это только начало и в следующих матчах также смогу забивать и приносить победы команде.
- По вашему мнению, почему команде так сложно далась победа над "Авангардом"? Были готовы к такой игре соперника?
- Игра для нас была очень сложной. Знали, что против краматорского коллектива непросто играть, понимали что необходимо будет приложить максимум усилий для победы. С максимальной ответственностью выходили на игру. Довольны, что взяли три зачетных пункта.
- Что вам сказал тренер перед выходом на поле?
- Тренер отметил, что у команды осталось семь финалов, уже их осталось шесть. Необходимо было выйти на поле и с первых минут играть в свой футбол. Мы должны были верить в собственные силы, ведь только с верой в собственные силы можно достичь результата.
- В моменте с забитым мячом вы воспользовались навесом Савина и отправили мяч в сетку. Сыграли на своих сильных сторонах?
- Отмечу ювелирную подачу Антона. Не имел права после такого навеса не забить. Счастлив, что не испортил прекрасный ассист партнера по команде и забил очень важный мяч.
- Наверное, важность этой победы невозможно переоценить? Учитывая то, что команда три тура не могла победить.
- Действительно, все стремились победить, ведь в предыдущих матчах потеряли много зачетных пунктов. Важно, что с верой в собственные силы и максимальным настройкой смогли выиграть. Эта победа обязательно положительно повлияет на команду.
- В следующем туре сыграете против "Горняка-Спорт". Чего ожидаете от этого матча?
- Настраиваемся только на победу. После победы над "Авангардом" необходимо продолжать двигаться в том же направлении. Дома не имеем права терять зачетные пункты.
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