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Пономарь: У Металлиста 1925 осталось шесть финалов

Первая лига
(1 голосов)

Харьковчане в непростом матче одолели Авангард

Пономарь: У Металлиста 1925 осталось шесть финалов

metalist1925.com

Новина українською

Нападающий "Металлиста 1925" Виталий Пономарь поделился впечатлениями от победы над "Авангардом" (1:0). Отметим, что опытный нападающий забил дебютный мяч за харьковчан и принес победу своей команде.
- Виталий, поделитесь впечатлениями от дебютного забитого мяча "Металлиста 1925"?
- Конечно, меня переполняют положительные эмоции. Всегда приятно забивать дебютные мяча за команду. Доволен, что удалось своим забитым мячом принести чрезвычайно важную победу для "Металлиста 1925". Надеюсь, что это только начало и в следующих матчах также смогу забивать и приносить победы команде.
- По вашему мнению, почему команде так сложно далась победа над "Авангардом"? Были готовы к такой игре соперника?
- Игра для нас была очень сложной. Знали, что против краматорского коллектива непросто играть, понимали что необходимо будет приложить максимум усилий для победы. С максимальной ответственностью выходили на игру. Довольны, что взяли три зачетных пункта.
- Что вам сказал тренер перед выходом на поле?
- Тренер отметил, что у команды осталось семь финалов, уже их осталось шесть. Необходимо было выйти на поле и с первых минут играть в свой футбол. Мы должны были верить в собственные силы, ведь только с верой в собственные силы можно достичь результата.
- В моменте с забитым мячом вы воспользовались навесом Савина и отправили мяч в сетку. Сыграли на своих сильных сторонах?
- Отмечу ювелирную подачу Антона. Не имел права после такого навеса не забить. Счастлив, что не испортил прекрасный ассист партнера по команде и забил очень важный мяч.
- Наверное, важность этой победы невозможно переоценить? Учитывая то, что команда три тура не могла победить.
- Действительно, все стремились победить, ведь в предыдущих матчах потеряли много зачетных пунктов. Важно, что с верой в собственные силы и максимальным настройкой смогли выиграть. Эта победа обязательно положительно повлияет на команду.
- В следующем туре сыграете против "Горняка-Спорт". Чего ожидаете от этого матча?
- Настраиваемся только на победу. После победы над "Авангардом" необходимо продолжать двигаться в том же направлении. Дома не имеем права терять зачетные пункты.

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В статье: Виталий Пономарь Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
26.04.2021 в 17:38
вас не пустят в УПЛ --ждут другой Металл
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ukatan (Харьковская обл.)
26.04.2021 в 18:13
Да они и сами туда не стремятся. Денег на Первую Лигу еле хватает, а "Вышка" - это расходы больше на порядок.
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