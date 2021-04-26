Пономарь: У Металлиста 1925 осталось шесть финалов

Нападающий "Металлиста 1925" Виталий Пономарь поделился впечатлениями от победы над "Авангардом" (1:0) . Отметим, что опытный нападающий забил дебютный мяч за харьковчан и принес победу своей команде.

- Виталий, поделитесь впечатлениями от дебютного забитого мяча "Металлиста 1925"?

- Конечно, меня переполняют положительные эмоции. Всегда приятно забивать дебютные мяча за команду. Доволен, что удалось своим забитым мячом принести чрезвычайно важную победу для "Металлиста 1925". Надеюсь, что это только начало и в следующих матчах также смогу забивать и приносить победы команде.

- По вашему мнению, почему команде так сложно далась победа над "Авангардом"? Были готовы к такой игре соперника?

- Игра для нас была очень сложной. Знали, что против краматорского коллектива непросто играть, понимали что необходимо будет приложить максимум усилий для победы. С максимальной ответственностью выходили на игру. Довольны, что взяли три зачетных пункта.

- Что вам сказал тренер перед выходом на поле?

- Тренер отметил, что у команды осталось семь финалов, уже их осталось шесть. Необходимо было выйти на поле и с первых минут играть в свой футбол. Мы должны были верить в собственные силы, ведь только с верой в собственные силы можно достичь результата.

- В моменте с забитым мячом вы воспользовались навесом Савина и отправили мяч в сетку. Сыграли на своих сильных сторонах?

- Отмечу ювелирную подачу Антона. Не имел права после такого навеса не забить. Счастлив, что не испортил прекрасный ассист партнера по команде и забил очень важный мяч.

- Наверное, важность этой победы невозможно переоценить? Учитывая то, что команда три тура не могла победить.

- Действительно, все стремились победить, ведь в предыдущих матчах потеряли много зачетных пунктов. Важно, что с верой в собственные силы и максимальным настройкой смогли выиграть. Эта победа обязательно положительно повлияет на команду.

- В следующем туре сыграете против "Горняка-Спорт". Чего ожидаете от этого матча?

- Настраиваемся только на победу. После победы над "Авангардом" необходимо продолжать двигаться в том же направлении. Дома не имеем права терять зачетные пункты.