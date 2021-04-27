Экс-тренер Львова может возглавить клуб Первой лиги

В ФК "Прикарпатье" в ближайшее время могут произойти кадровые перестановки.

Как сообщает Meta-ratings, в случае поражения перволигового "Прикарпатья" в поединке 24 тура в Николаеве, который состоится 30 апреля в отставку может быть отправлен главный тренер Руслан Мостовой.

По информации источника, клубное руководство уже сообщило об этом тренерскому штабу и команде.

Также сообщается, что в случае ухода Руслана Мостового "Прикарпатье" может возглавить Виталий Шумский, с которым в марте разорвал контракт ФК "Львов".

Напомним, что "Прикарпатье" занимает 15 место в Первой лиге, набрав 18 очков.