  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Экс-тренер Львова может возглавить клуб Первой лиги
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-тренер Львова может возглавить клуб Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

В "Прикарпатье" в ближайшее время могут произойти кадровые перестановки

Экс-тренер Львова может возглавить клуб Первой лиги

pfclviv.com

Новина українською

В ФК "Прикарпатье" в ближайшее время могут произойти кадровые перестановки.

Как сообщает Meta-ratings, в случае поражения перволигового "Прикарпатья" в поединке 24 тура в Николаеве, который состоится 30 апреля в отставку может быть отправлен главный тренер Руслан Мостовой.

По информации источника, клубное руководство уже сообщило об этом тренерскому штабу и команде.

Также сообщается, что в случае ухода Руслана Мостового "Прикарпатье" может возглавить Виталий Шумский, с которым в марте разорвал контракт ФК "Львов".

Напомним, что "Прикарпатье" занимает 15 место в Первой лиге, набрав 18 очков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Мостовой Виталий Шумский Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...