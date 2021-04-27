Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-тренер Львова может возглавить клуб Первой лиги
В "Прикарпатье" в ближайшее время могут произойти кадровые перестановки
pfclviv.com
В ФК "Прикарпатье" в ближайшее время могут произойти кадровые перестановки.
Как сообщает Meta-ratings, в случае поражения перволигового "Прикарпатья" в поединке 24 тура в Николаеве, который состоится 30 апреля в отставку может быть отправлен главный тренер Руслан Мостовой.
По информации источника, клубное руководство уже сообщило об этом тренерскому штабу и команде.
Также сообщается, что в случае ухода Руслана Мостового "Прикарпатье" может возглавить Виталий Шумский, с которым в марте разорвал контракт ФК "Львов".
Напомним, что "Прикарпатье" занимает 15 место в Первой лиге, набрав 18 очков.
Популярное сейчас
- Серия А. Лацио - Милан 3:0. Большие глаза страха
- Блохин – о Луческу в Динамо: Не обсуждаю эту тему
- Луческу: Буду счастлив, если Де Дзерби придет в Шахтер
- Верес укрепляет лидерство, Металлист 1925 остается третьим. Таблица Первой лиги 2020/21
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО