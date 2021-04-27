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Свежий выпуск программы Украина футбольная с Виктором Догадайло

Первая лига
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Выпуск программы за 26 апреля

Свежий выпуск программы Украина футбольная с Виктором Догадайло

Фото: ПФЛ

Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" с футбольным специалистом Виктором Догадайло.

В выпуске:

  • Первые четыре команды Первой лиги выигрывают свои матчи.
  • Первая победа "Горняка-Спорт" весной, "Нива" отрывается от зоны вылета;
  • Вторая лига ТОП-6 событий в двух последних турах.

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В статье: Первая лига Вторая лига Виктор Догадайло ПФЛ Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ

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