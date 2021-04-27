Первая лига
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Свежий выпуск программы Украина футбольная с Виктором Догадайло
Выпуск программы за 26 апреля
Фото: ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" с футбольным специалистом Виктором Догадайло.
В выпуске:
- Первые четыре команды Первой лиги выигрывают свои матчи.
- Первая победа "Горняка-Спорт" весной, "Нива" отрывается от зоны вылета;
- Вторая лига ТОП-6 событий в двух последних турах.
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Источник:ПФЛ
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