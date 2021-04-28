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Не только Луцк. Верес рассматривает несколько вариантов проведения домашних матчей в случае выхода в УПЛ

Первая лига
(2 голосов)

Поскольку стадион в Ровно на реконструкции

Не только Луцк. Верес рассматривает несколько вариантов проведения домашних матчей в случае выхода в УПЛ

veres.rv.ua

Новина українською

"Верес" рассматривает несколько вариантов места проведения домашних матчей в случае выхода в УПЛ.

Генеральный директор перволигового ФК "Верес" Антон Назарук рассказал, где ровенская команда планирует принимать соперников в случае выхода команды в Премьер-лигу.

"Поскольку стадион в Ровно на реконструкции, то имеется предварительная договоренность с дирекцией луцкого стадиона "Авангард", что "Верес" сможет проводить домашние поединки у соседей. Другой вариант – просить у руководства УПЛ разрешения по примеру "Мариуполя" в нынешнем сезоне, проводить все домашние поединки первого круга в гостях, а матчи весенней части уже в Ровно после завершении реконструкции стадиона.

Но пока запасемся терпением и дождемся финиша. Несмотря на то, что "Верес" уверенно лидирует, однако преследователи тоже настроены решительно.

Что касается кадрового вопроса, то планируем усилиться 4-5 новичками. Сейчас всё в стадии переговоров. Будут ли среди них легионеры? Многое будет зависеть от того, как сработает наша селекционная служба. Если иностранцы окажутся сильнее тех исполнителей, которые уже есть в команде, то почему бы и нет", - сказал Назарук.

Напомним, что "Верес" возглавляет турнирную таблицу в Первой лиге, набрав 51 очко и имея два матча в запасе.

Ранее была информация о том, что "Верес" будет играть в Луцке, если выйдет в УПЛ.

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В статье: Верес (Ровно)
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Комментарии (3)
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дедушка (Сумы)
28.04.2021 в 14:35
А где гарантии,что они опять не продадут своё место например Волыни.
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BigGar (Княгинин (Луганськ))
28.04.2021 в 15:09
Такі гарантії має давати УАФ та УПЛ. І заборонити це лайно. А для клубів, що не заборонено, то дозволено!
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viajador (Кошмари City)
28.04.2021 в 14:23
Луцк отстой. Лучше на арене Львов пусть играют.
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