Не только Луцк. Верес рассматривает несколько вариантов проведения домашних матчей в случае выхода в УПЛ

"Верес" рассматривает несколько вариантов места проведения домашних матчей в случае выхода в УПЛ.

Генеральный директор перволигового ФК "Верес" Антон Назарук рассказал, где ровенская команда планирует принимать соперников в случае выхода команды в Премьер-лигу.

"Поскольку стадион в Ровно на реконструкции, то имеется предварительная договоренность с дирекцией луцкого стадиона "Авангард", что "Верес" сможет проводить домашние поединки у соседей. Другой вариант – просить у руководства УПЛ разрешения по примеру "Мариуполя" в нынешнем сезоне, проводить все домашние поединки первого круга в гостях, а матчи весенней части уже в Ровно после завершении реконструкции стадиона.

Но пока запасемся терпением и дождемся финиша. Несмотря на то, что "Верес" уверенно лидирует, однако преследователи тоже настроены решительно.

Что касается кадрового вопроса, то планируем усилиться 4-5 новичками. Сейчас всё в стадии переговоров. Будут ли среди них легионеры? Многое будет зависеть от того, как сработает наша селекционная служба. Если иностранцы окажутся сильнее тех исполнителей, которые уже есть в команде, то почему бы и нет", - сказал Назарук.