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СМИ: Клуб Первой лиги отправил главного тренера в отставку

Первая лига
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Причина отставки не уточняется

СМИ: Клуб Первой лиги отправил главного тренера в отставку

Новина українською

"Оболонь" и главный тренер Павел Яковенко прекратили сотрудничество. Об этом сообщает FootBoom.

Причина отставки не уточняется.

Украинский тренер возглавлял "пивоваров" с октября 2020-го. Под его руководством команда выиграла 9 матчей, дважды сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

"Оболонь" проиграла два последних матча – "Николаеву" (3:5) и "Агробизнесу" (0:1). Два поражения кряду случились впервые в сезоне после назначения 56-летнего Яковенко.

Добавим, что на протяжении тренерской карьеры Яковенко работал в "Металлурге" (Никополь), "Борисфене-2", российских клубах "Уралан", "Химки", "Кубань", "Ростов", сборных Украины U-19 и U-21.

Напомним, что "Оболонь" занимает 7-е место в Первой лиге. В следующем туре "пивовары" сыграют выездной матч с "Кристаллом".

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В статье: Павел Яковенко Оболонь (Киев)
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Источник:
FootBoom

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