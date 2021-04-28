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СМИ: Клуб Первой лиги отправил главного тренера в отставку
Причина отставки не уточняется
"Оболонь" и главный тренер Павел Яковенко прекратили сотрудничество. Об этом сообщает FootBoom.
Причина отставки не уточняется.
Украинский тренер возглавлял "пивоваров" с октября 2020-го. Под его руководством команда выиграла 9 матчей, дважды сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
"Оболонь" проиграла два последних матча – "Николаеву" (3:5) и "Агробизнесу" (0:1). Два поражения кряду случились впервые в сезоне после назначения 56-летнего Яковенко.
Добавим, что на протяжении тренерской карьеры Яковенко работал в "Металлурге" (Никополь), "Борисфене-2", российских клубах "Уралан", "Химки", "Кубань", "Ростов", сборных Украины U-19 и U-21.
Напомним, что "Оболонь" занимает 7-е место в Первой лиге. В следующем туре "пивовары" сыграют выездной матч с "Кристаллом".
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