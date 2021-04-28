"Это все слухи" - В Оболони опровергают информацию об отставке главного тренера

Директор "Оболони" Александр Ризниченко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал информацию об отставке главного тренера команды Павла Яковенко, которая ранее была распространена СМИ.

"Не читайте, что пишет пресса. Это все слухи. Если будет что-то известно – в первую очередь оно появится на нашем сайте. Вся информация сразу появляется на сайте", - сказал Резниченко.

Напомним, что "Оболонь" занимает 7-е место в Первой лиге. В следующем туре "пивовары" сыграют выездной матч с "Кристаллом".