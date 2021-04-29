Металлист 1925, Волынь или Агробизнес, кому в УПЛ? Анонс 24-го тура Первой лиги

"Верес" и "Черноморец" обязаны докатывать чемпионат успешно и квалифицироваться в число учасников сезона 2021/22 в украинской Премьер-лиги. А вот за третью путевку борьба пойдет между харьковским "Металлистом 1925", луцкой "Волынью" и "Агробизнесом" из Волочиска. Теоретические шансы еще сохраняет и "Николаев". В остальных, увы, верится мало.

Центральный матч

"Агробизнес" - "Верес". Подопечные Александра Чижевского справились с "Оболонью" (1:0) без лоска, но эффективно, прервав шестиматчевую серию без побед. Если удастся еще и обыграть лидера, то "Агробизнес" сохранит за собой место в тройке по потерянным очкам. Правда делать это придется без дисквалифицированного Ивана Когута, который матч с "Вересом" пропустит.

Не стоит пропускать

"Полесье" - "Волынь". Впервые в этом календарном году "Полесью" удалось победить в прошлом туре. "Волынь" же столкнулась с проблемами по части результатов, закончив вничью четыре поединка из пяти последних. Это ухудшило перспективы команды Сачко в борьбе за тройку лучших, так что терять очки далее лучанам просто нельзя. После возвращения на родной стадион команда Сергея Шищенко набрала всего лишь два очка в трех домашних матчах. Правда, полагаю, что в предстоящей игре у них есть все шансы даже на победу.

"Металлист 1925" - "Горняк-Спорт". Третья команда принимает середняка - 9-ю. "Металлисту 1925" в прошлом туре удалось в конце концов выйти из "адского круга" ничьих (3 поединка) и победить. Правда кого? Один из аутсайдеров - из Краматорска. Помимо того харьковчане должны помнить осеннее поражение от "горняков" 0:3 и как никогда нуждаются в реванше. Прежде всего, чтобы не вылететь из борьбы за выход в УПЛ. Команда из Горишних Плавней, как видно, уже далеко не такая грозная, как осенью. Но берет очки там, где это возможно. Возможно ли здесь? (Тарас Вархоляк)

Оставшиеся встречи тура

"Нива" - "Черноморец". Выиграть удалось в прошлом туре и подопечным Климовского, причем "лобовую" встречу с "Прикарпатьем" (2:1). По качеству игры и желанию "Нива" может дать фору сейчас любому. Да и в первом круге удалось обыграть "Черноморец" на выезде (2:1). Так что легкой прогулки одесситам в Житомире ждать не стоит. Еще и Артур Авагимян не сыграет по причине дисквалифкации.

"Кристалл" - "Оболонь". Будет ли на тренерской скамейке наставник "Оболони" Павел Яковенко? После слухов , возникших накануне это, пожалуй, главная интрига поединка . Поражения от "ВПК-Агро", "Николаева" и "Агробизнеса"... Команда "пивоваров" ежегодно борется за выход в УПЛ, но в конце соревнований каждый раз буксует. Каждый раз при другом тренере. Сейчас - на 7 месте в таблице. Невозможно не вспомнить математическое "от перемены слагаемых...". А может не в тренеру дело? "Пивовары" играют с последней командой чемпионата, а потому обязаны брать три пункта. (Тарас Вархоляк)

"ВПК-Агро" - "Кремень". При Алексее Године "Кремень" выступает слабо, набрав лишь одно очко в пяти турах и пять в десяти последних матчах в рамках Первой лиги. Удивительно, что отобрать очки удалось кременчужанам у одного из лидеров, одесского "Черноморца" (1:1). Правда сделал это "Кремень" дома, в гостях же набирать очки ему тяжелее. Да и "ВПК-Агро", после серии неудач, стремится снова вернуться на победную тропу. Антон Кича не сможет помочь хозяевам из-за дисквалификации, но все остальные игроки, Павел Ксенз в том числе, в строю.

"Николаев" - "Прикарпатье". Теоретически, у "корабел" еще остаются шансы догнать идущим третьим "Металлист 1925" и даже зацепиться за УПЛ. В последних матчах представители юга Украины смотрелись неплохо, однако все испортила игра против "Вереса", проигранная по всем статьям. До конца сезона, если "Николаев" действительно планирует вести борьбу за тройку, нужно постараться не терять очки. Или хотя бы делать как можно реже. В 24-м туре от них точно ждут победы - "Прикарпатье" сейчас на серьезном спаде и уже опустилось в зону вылета. (Георгий Грошев)

"Альянс" - "Авангард". Хозяева сыграют сразу без двух важных футболистов - Евгений Неплях был удален против "Волыни" (2:2), Влад Шарай же перебрал желтых карточек. Это дает дополнительные шансы на очки "Авангарду", который лишь минимальным поражением от "Металлиста 1925" (0:1) в прошлом туре прервал серию из пяти игр без неудачных исходов.