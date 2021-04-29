Первая лига. Полесье в меньшинстве переигрывает Волынь (1:0)

Уже в дебюте житомирского поединка хозяевам удалось открыть счет. Станислав Коваль, воодушевленный своим дебютным дублем в прошлом туре, запрессинговал Владислава Леванидова и заставил вратаря "Волыни" допустить ошибку, открыв счет.

В дальнейшем "Полесье" надежно оборонялось, а проблемы команде Шищенко создавали своей активностью разве что Симинин и Протасов на правом фланге атаки "крестоносцев". В остальном же лучане не ставили перед соперником достаточно серьезных задач, так что счет первого тайма вполне можно называть закономерным.

Во втором тайме характер игры не сильно изменился, "Волыни" также редко удавалось приблизиться к воротам Маханькова достаточно близко для создания опасности. Пока Денис Галенков не сфолил в середине второго тайма и арбитр не расценил это нарешуние как "фол последней надежды".

В меньшинстве "Полесье" все равно защищалось достаточно грамотно и высоко, что сузило перспективы "крестоносцев" на хотя бы один гол до минимума. Как всегда "растворился" на поле Юрий Коломоец после своего выхода со скамейки, не смог ничего сделать и Богдан Орынчак, замененный в концовке.

"Волынь" серьезно осложняет себе жизнь в борьбе за топ-3. "Полесье" же добывает вторую победу кряду, явно разыгравшись ближе к концу сезона.

Полесье - Волынь 1:0 (1:0)

Голы: Коваль (7)

Полесье: Маханьков, Понедельник, Швец, Прокопчук, Власюк, Терехов, Грицук (Гавриленко 85), Ковалев (Галенко 68), Галенков, Глагола (Притиковский 81), Коваль (Островский 77 (Жук 90)).

Волынь: Леванидов, Симинин, Цюпа, Мартынюк, Приндета, Рябов, Приймак (Коломоец 84), Чачуа, Протасов, Шарпар, Орынчак (Кобзар 88).

Предупреждения: Глагола (44), Грицук (83) - Орынчак (38), Войтиховсикй (84)

Удаление: Галенков (64)