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Полесье - Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Матч с интригой
Фото - ФК Полесье
Подопечным Сергея Шищенко, наконец, удалось выиграть в прошлом туре. Теперь молодой форвард житомирян Станислав Коваль имеет шанс еще и огорчить претендента на выход в УПЛ...
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