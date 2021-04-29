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Агробизнес - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Все или ничего

Агробизнес - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото - ФК Агробизнес

Новина українською

У подопечных Александра Чижевского есть отменная возможность включиться в борьбу за УПЛ на полном серьезе. Но для этого нужно дома обыграть текущего лидера таблицы Первой лиги.

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В статье: Верес (Ровно) Агробизнес (Волочиск)
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