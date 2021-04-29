Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агробизнес - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Все или ничего
Фото - ФК Агробизнес
У подопечных Александра Чижевского есть отменная возможность включиться в борьбу за УПЛ на полном серьезе. Но для этого нужно дома обыграть текущего лидера таблицы Первой лиги.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Надеюсь, ты будешь хорошо спать". Игрок Зари изобразил арбитра УПЛ в виде Джокера
- "Что ты хочешь? Заткнись!" Хавбек парижан нагрубил Гвардиоле во время матча ПСЖ – Манчестер Сити
- Гвардиола – о победе над ПСЖ: Нелегко играть против Мбаппе, Неймара, Ди Марии
- Динамо приписывают интерес к Буффону, Лунин может оказаться в Милане. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...