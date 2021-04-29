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С финалом - как в сказке. Металлист 1925 - Горняк-Спорт 3:2
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Первая лига, 24 тур
29.04.2021, 15:00
Харьков, стадион ОСК "Металлист"
Арбитр в поле - Олег Когут
"Металлист 1925" (Харьков) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) 3:2
Голы: Батюшин (9), Пономар (51), Жичиков (53) - Романов (14), Краев (23)
Удаление: Цвиренко (25)
"Металлист 1925": 1 Сидоренко Денис, 29 Жичиков Максим, 24 Цвиренко Максим, 23 Шершень Михаил, 13 Западня Артур, 28 Габелок Артем, 97 Фрейтас Рибейро Дерек, 88 Крысько Дмитрий, 9 Батюшин Юрий, 22 Дмитренко Владислав, 7 Пономар Виталий.
Запасные: 25 Коваленко Максим, 81 Дьяков Денис, 3 Пець Иван, 4 Коваленко Иван, 21 Ченбай Сергей, 8 Кольцов Виталий, 17 Резепов Денис, 77 Савин Антон, 91 Холод Артем, 18 Блажко Валерий, 19 Савицкий Андрей.
"Горняк-Спорт": 25 Жмурко Роман, 27 Велев Вячеслав, 3 Чуев Богдан, 4 Тимошенко Илья, 11 Кравченко Владислав, 7 Сьомка Артем, 6 Чепелюк Александр, 14 Краев Владислав, 9 Романов Сергей, 24 Чередниченко Илья, 30 Вентура Лопес Лукас .
Запасные: 23 Фияло Игорь, 17 Дмитрук Тарас, 18 Якубов Алишер, 21 Павлиш Дмитрий, 16 Дедух Руслан, 22 Твердохлиб Егор, 28 Насибулин Владислав, 13 Осипенко Олег, 10 Литовченко Алексей, 19 Богомаз Назарий, 15 Черныш Денис, 2 де Паула Мерседес Висенте.
Видеотрансляция поединка
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