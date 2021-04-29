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Первая лига

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Ошибка на ровном месте. ВИДЕО, как голкипер Волыни помог забить Полесью

Первая лига
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Ошибка на ровном месте. ВИДЕО, как голкипер Волыни помог забить Полесью

фото - ФК Волинь (Луцьк)

Новина українською

24-й тур Первой лиги открывает матч между "Полесьем" и "Волынью". Уже на седьмой минуте хозяева поля повели в счете. Опытный голкипер луцкой команды Владислав Леванидов неудачно принял пас от защитника. Этим воспользовался форвард "Полесья" Станислав Коваль, который запрессинговал вратаря и отправил мяч в сетку.

Прямую трансляцию матча "Полесье" - "Волынь" смотрите на UA-Футбол >>>. За ходом поединка можно следить в матч-центре >>

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В статье: Волынь (Луцк) Полесье (Житомир) Владислав Леванидов
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