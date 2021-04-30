"Была тяжелая игра против хорошей команды". Вирт - о ничьей с Агробизнесом

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал ничью с "Агробизнесом" (0:0) в 24-м туре Первой лиги.

"Это была тяжелая игра против хорошей команды. Считаю, что мы сегодня (комментарий 29 апреля - прим.) заслужили эту ничью. Игра боевая, но все же - ничейная.

Не могу сказать, что мы создали много моментов. Где-то не хватало последней передачи в третьей зоне, поэтому наверное, на свой забитый мяч мы не наиграли. Тем не менее я поблагодарил всех футболистов за игру, за самоотдачу, за то, что мы не проиграли сегодня (комментарий 29 апреля - прим.) прежде всего борьбу. Каждое турнирное очко сегодня ценное, ведь оно идет в копилку.

Нам противостояла команда, которая очень хорошо и организованно играет в защите, постоянно защищалось 7-8 футболистов. Такую оборону непросто преодолеть. С нашей стороны было мало фланговых передач и врываний в штрафную соперников. Где-то не хватало агрессии, но опять же - надо отдать должное "Агробизнесу". Это хорошая команда, которая по делу претендует на повышение в классе.

Настроение в раздевалке хорошее, все на позитиве. Каждое очко идет в плюс. Разумеется, все ждали, что "Верес" выиграл 11 матчей подряд и сейчас снова будет победа, но "Агробизнес" - серьезный соперник с задачами. Было нелегко, поэтому мы довольны сегодняшним (29 апреля - прим.) результатом", - сказал Вирт.