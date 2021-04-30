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Нива - Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция
Не такой уж легкий матч для фаворита, как может показаться
Фото - ФК Нива Тернополь
В первом круге тернополяне обыграли "Черноморец" на его поле (2:1), да и в прошлом туре одержали важную победу над прямым конкурентом в борьбе за выживание. Так что к поединку подопечные Игоря Климовского подходят в хорошем расположении духа.
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Комментарии (2)
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Slavutic
30.04.2021 в 15:43
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Slavutic
30.04.2021 в 15:31
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