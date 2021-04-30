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Нива - Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Не такой уж легкий матч для фаворита, как может показаться

Нива - Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото - ФК Нива Тернополь

Новина українською

В первом круге тернополяне обыграли "Черноморец" на его поле (2:1), да и в прошлом туре одержали важную победу над прямым конкурентом в борьбе за выживание. Так что к поединку подопечные Игоря Климовского подходят в хорошем расположении духа.

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В статье: Черноморец (Одесса) Нива (Тернополь)
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Комментарии (2)
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Slavutic
30.04.2021 в 15:43
Поле никакое! На таком поле низом играть нереально! А по карточкам, вроде, ровно...))
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Slavutic
30.04.2021 в 15:31
Пока львовский судейка карточки раздаёт в одну сторону...
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