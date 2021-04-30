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Первая лига. Черноморец со скрипом побеждает Ниву
Скрип снова слышен из судейской комнаты...
Фото - ФК Нива Тернополь
С первых минут "Нива" продемонстрировала хороший настрой и отнюдь не отсиживалась в обороне. Впрочем, ближе к концу тайма у одесситов начали возникать голевые моменты, но Максим Механив свою команду в этот период регулярно спасал.
Во втором тайме характер игры мало изменился, все так же аутсайдер давал серьезный бой одному из главных претендентов на повышение в классе. Правда в этот раз у "моряков" не было столь явных моментов, как до перерыва. Пока на старте последней пятнадцатиминутки не был назначен пенальти за игру рукой защитника тернополян.
Этот эпизод и стал ключевым в матче. Пробивать вызвался Бека Вачиберадзе, который вышел на замену. С его незмысловатым ударом Максим Механив справился, но судья заставил перебить, посчитав, что голкипер раньше времени покинул линию ворот. В этот момент гости поменяли бьющего и еще один игрок, который не начинал поединок в старте, Артем Козак, пробил не лучше. Механив снова был на высоте! Правда вот на добивание успеть первыми защитники "Нивы" все же не сумели.
Уже не в первый раз нынешней весной "Черноморец" добывает минимальную победу над новичком Первой лиги благодаря перебиванию пенальти...
Нива - Черноморец 0:1 (0:0)
Гол: Козак (77 пен)
На 76-й минуте Бека Бачиберадзе ("Черноморец") не реализовал пенальти (вратарь)
На 77-й минуте Артем Козак ("Черноморец") не реализовал пенальти (вратарь)
Нива: Механив, Дворовенко, Вовченко, Демчук, Хруставка, Мороз, Гатала, Процив, Семенина, Ризнык, Кисленко.
Черноморец: Пидкивка, Микицей, Поспелов, Мельничук, Путря, Якимов, Кравченко, Брагару, Коркишко (Козак 20), Сухоручко, Штогрин.
Предупреждения: Мороз (16), Демчук (70) - Микицей (29), Поспелов (31), Якимов (56)
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