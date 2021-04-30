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Первая лига. Черноморец со скрипом побеждает Ниву

Первая лига
(3 голосов)

Скрип снова слышен из судейской комнаты...

Первая лига. Черноморец со скрипом побеждает Ниву

Фото - ФК Нива Тернополь

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

С первых минут "Нива" продемонстрировала хороший настрой и отнюдь не отсиживалась в обороне. Впрочем, ближе к концу тайма у одесситов начали возникать голевые моменты, но Максим Механив свою команду в этот период регулярно спасал.

Во втором тайме характер игры мало изменился, все так же аутсайдер давал серьезный бой одному из главных претендентов на повышение в классе. Правда в этот раз у "моряков" не было столь явных моментов, как до перерыва. Пока на старте последней пятнадцатиминутки не был назначен пенальти за игру рукой защитника тернополян.

Этот эпизод и стал ключевым в матче. Пробивать вызвался Бека Вачиберадзе, который вышел на замену. С его незмысловатым ударом Максим Механив справился, но судья заставил перебить, посчитав, что голкипер раньше времени покинул линию ворот. В этот момент гости поменяли бьющего и еще один игрок, который не начинал поединок в старте, Артем Козак, пробил не лучше. Механив снова был на высоте! Правда вот на добивание успеть первыми защитники "Нивы" все же не сумели.

Уже не в первый раз нынешней весной "Черноморец" добывает минимальную победу над новичком Первой лиги благодаря перебиванию пенальти...

Нива - Черноморец 0:1 (0:0)
Гол: Козак (77 пен)
На 76-й минуте Бека Бачиберадзе ("Черноморец") не реализовал пенальти (вратарь)
На 77-й минуте Артем Козак ("Черноморец") не реализовал пенальти (вратарь)
Нива: Механив, Дворовенко, Вовченко, Демчук, Хруставка, Мороз, Гатала, Процив, Семенина, Ризнык, Кисленко.
Черноморец: Пидкивка, Микицей, Поспелов, Мельничук, Путря, Якимов, Кравченко, Брагару, Коркишко (Козак 20), Сухоручко, Штогрин.
Предупреждения: Мороз (16), Демчук (70) - Микицей (29), Поспелов (31), Якимов (56)

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В статье: Черноморец (Одесса) Нива (Тернополь)
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Комментарии (13)
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barsetka (koppengaag)
30.04.2021 в 17:33
до чого докотився рівень суддівства - при потребі пеналь перебивали б, поки не забють - ТРЕШ...
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+2
0
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jnp49 (ОДЕССА)
30.04.2021 в 17:23
Осталось 4 матча на выезде в Николаеве, Волочиске, Харькове и Луцке - как вам соперники?Там уже хозяева будут явными фаворитами, а насчёт котировок букмекеров мне совсем не понятно откуда они их берут. Судя по ставкам, сегодня счёт должен был быть минимум в 2-3 гола.., а забили всего лишь один и то Л Е В Е Й Ш И Й...
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+1
0
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jnp49 (ОДЕССА)
30.04.2021 в 17:13
Пойдите в церковь и поставтье свечки - сегодня за вас сыграли силы небесные...
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0
0
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jnp49 (ОДЕССА)
30.04.2021 в 17:11
Написал очень РАЗНОСный комментарий по поводу игры, но его здесь так и не увидел - очевидно и здесь появились модераторы.
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0
0
Slavutic
30.04.2021 в 17:20
У меня тоже пару раз такое было. Но такое бывает, когда комментарий слишком длинный. Может есть ограничения в максимальном формате комментария...
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0
0
Очманілий Заєць (Odessa)
30.04.2021 в 17:10
Є надія, що Клімов продасть непотрібну йому іграшку власникам стадіону.
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+1
0
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jnp49 (ОДЕССА)
30.04.2021 в 17:08
С такой игрой если и ВПОЛЗЁТЕ в УПЛ, то только на горе своим преданным болельщикам...
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+5
0
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jnp49 (ОДЕССА)
30.04.2021 в 17:07
А вы друзья как не садитесь, всё в футболисты НЕ ГОДИТЕСЬ.., это я про свой любимый ЧЕРНОМОРЕЦ - УВЫ!
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+3
0
avatar
Bastard (Одесса)
30.04.2021 в 16:58
жах. Чорноморець виглядає жалюгідним та безпорадним.
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+4
0
Slavutic
30.04.2021 в 17:06
Запасы Ковальца исчерпались, а у Лёхи новых идей нет)
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+2
0
Slavutic
30.04.2021 в 16:36
Каламбур! Даже не в радость такие голы! Хочу только отдать должное голкиперу Нивы! Даже с перебиванием чувак дважды потянул пенальти. Ну а добивание, то такое...
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+2
0
Slavutic
30.04.2021 в 15:43
Поле никакое! На таком поле низом играть нереально! А по карточкам, вроде, ровно...))
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0
0
Slavutic
30.04.2021 в 15:31
Пока львовский судейка карточки раздаёт в одну сторону...
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0
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