Первая лига. ВПК-Агро переигрывает Кремень за счет чудовищных ошибок соперника

При небольшом преимуществе хозяев в первом тайме логичным воплощением его в гол стал момент Николая Ляшенко в концовке. Партнер пробрался левым флангом внутрь штрафной и отдал на него передачу-конфетку, воплотить которую в забитый мяч было уже делом техники.

После перерыва у "Кремня" был 200%-й момент, но Денис Белоусов с пары метров не попал в пустые ворота, хотя прострел был вполне себе потенциально голевым. Ну а второй мяч кременчужане забили себе сами, буквально. Дмитрий Семенов неоковырно отдал пас назад вратарю - во-первых без учета кочек, во-вторых прямо в створ. И Андрей Олейник не смог справиться с этой передачей, пропустив мяч за линию ворот.

У "Кремня" и помимо момента Белоусова были эпизоды, чтобы даже сравнять счет. Но Шелихов действовал надежно и не позволил конкурентам отодвинуться от зоны вылета. "ВПК-Агро" же, скорее всего, Первую лигу по итогам сезона теперь вряд ли покинет. В концовке же Станислав Кулиш довел счет до крупного, использовав навес Николая Ляшенко. Явную ошибку на выходе допустил в этом моменте Андрей Олейник.

ВПК-Агро - Кремень 3:0 (1:0)

Голы: Ляшенко (43), Семенов (63 авт.), Кулиш (90+3)

ВПК-Агро: Шелихов, Зозуля, Агапов, Яременко, Ксенз, Ляшенко, Коберидзе, Палюх, Тищенко, Шмигельский, Беляев.

Кремень: Олейник, Бычков, Курелех, Головко, Милесин, Демченко, Ивахно, Семенов, Галата, Белоусов, Белоус.