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Альянс - Авангард: смотреть онлайн, видеотрансляция
По уровню игры в последнее время команды ближе, чем в турнирной таблице
Фото - ФК Альянс
"Авангард" все еще борется за выживание, но в будущее, в том числе ближайшее, смотрит с оптимизмом. Начать новую беспроигрышную серию подопченые Городова попытаются в Сумах.
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