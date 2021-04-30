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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кристалл – Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)
Кристалл – Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Кристал

Новина українською

Интересная дуэль двух опытных тренеров - Павла Яковенко ("Оболонь") и Вадима Евтушенко ("Кристалл").

У киевлян уже нет турнирных задач, а потому мотивации для победы немного. Другое дело "Кристалл" - нужно если не сохранить место в Первой лиге (отставание слишком велико), то по крайней мере сильно хлопнуть дверью.

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Первая лига, 24 тур

30.04.2021, 16:00

Херсон, стадион "Кристалл"

Арбитр в поле - Евгений Назаров

Кристалл (Херсон) - Оболонь (Киев)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Оболонь (Киев) Кристалл (Херсон)
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