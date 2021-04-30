Кристалл – Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Интересная дуэль двух опытных тренеров - Павла Яковенко ("Оболонь") и Вадима Евтушенко ("Кристалл").

У киевлян уже нет турнирных задач, а потому мотивации для победы немного. Другое дело "Кристалл" - нужно если не сохранить место в Первой лиге (отставание слишком велико), то по крайней мере сильно хлопнуть дверью.

Первая лига, 24 тур

30.04.2021, 16:00

Херсон, стадион "Кристалл"

Арбитр в поле - Евгений Назаров

Кристалл (Херсон) - Оболонь (Киев)

Видеотрансляция поединка