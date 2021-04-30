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Кристалл – Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Фото: ФК Кристал
Интересная дуэль двух опытных тренеров - Павла Яковенко ("Оболонь") и Вадима Евтушенко ("Кристалл").
У киевлян уже нет турнирных задач, а потому мотивации для победы немного. Другое дело "Кристалл" - нужно если не сохранить место в Первой лиге (отставание слишком велико), то по крайней мере сильно хлопнуть дверью.
Первая лига, 24 тур
30.04.2021, 16:00
Херсон, стадион "Кристалл"
Арбитр в поле - Евгений Назаров
Кристалл (Херсон) - Оболонь (Киев)
Видеотрансляция поединка
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