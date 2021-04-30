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Вторая победа в сезоне – чудо от команды Евтушенко. Кристалл – Оболонь 3:2

Первая лига
(1 голосов)

"Оболонь" продолжает падение. Уже без Яковенко

Вторая победа в сезоне – чудо от команды Евтушенко. Кристалл – Оболонь 3:2

Фото: Трансляція ФК Кристал

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Первая лига, 24 тур

30.04.2021, 16:00

Херсон, стадион "Кристалл"

Арбитр в поле - Евгений Назаров

Кристалл (Херсон) - Оболонь (Киев) 3:2

Голы: Вакуленко (31, пенальти), Титиевский (49), Дмитренко (78) - Батальский (25), Мурза (65, пенальти)

Удаление: Покотилюк (48)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Оболонь (Киев) Кристалл (Херсон)
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