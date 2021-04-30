Первая лига
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Вторая победа в сезоне – чудо от команды Евтушенко. Кристалл – Оболонь 3:2
"Оболонь" продолжает падение. Уже без Яковенко
Фото: Трансляція ФК Кристал
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Первая лига, 24 тур
30.04.2021, 16:00
Херсон, стадион "Кристалл"
Арбитр в поле - Евгений Назаров
Кристалл (Херсон) - Оболонь (Киев) 3:2
Голы: Вакуленко (31, пенальти), Титиевский (49), Дмитренко (78) - Батальский (25), Мурза (65, пенальти)
Удаление: Покотилюк (48)
Видеотрансляция поединка
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