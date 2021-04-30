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Первая лига. Николаев побеждает дома
Не выдержало "Прикарпатье"
Фото: ФК Николаев
Нестабильные результаты "Агробизнеса", "Волыни" и "Металлиста 1925", в паре с достаточно неплохой собственной формой, позволили "Николаеву" оказаться в группе команд, которые в данный момент ведут борьбу за бронзу. Напомним, что третье место напрямую выводит в УПЛ. Проиграв "Вересу" неделю назад, "корабелы" позволили харьковскому "Металлисту 1925" немного уйти в отрыв, однако расстояние все равно не кажется катастрофическим.
Главный герой первой половины - голкипер "Прикарпатья" Иван Пицан, выручивший гостей, как минимум, трижды. На правах хозяина поля и явного фаворита, "корабелы" с первых минут взяли высокий темп, принявшись создавать моменты у ворот соперника. Ивано-франковцам было тяжело - дважды отличный шанс не реализовал Кравченко, классно пробивал Паламар, а Росляков одним из ударов попал в каркас ворот. Имело место и падение Богдана Куксенко в штрафной, за которое он был "награжден" желтой карточкой. Эпизод получился спорный.
После перерыва гости немного осмелели и отодвинули игру от собственных ворот, в то время, как "Николаев" сильно сбавил темп. Моменты у ворот Пицана создавались нечасто, но одному из них посчастливилось стать голевым. Героем стал Вадим Яворский, вышедший на замены и забивший в самый ответственный момент мощным ударом в девятку. Защита "Прикарпатья" очень старалась ему помешать, да так, что Роман Барчук вынужден был покинуть поле из-за травмы.
"Николаев", с чувством выполненного долга, забрал мяч под свой контроль, однако в атаку игроки практически не выбегали, решив просто дотерпеть до финального свистка. У "Прикарпатья" и до этого получалось немногое, а пропустив гол, никакого желания спасти счет они не продемонстрировали. А значит - никаких претензий к результату быть не должно. "Корабелы" справедливо берут три пункта.
Первая лига, 24-й тур
"Николаев" - "Прикарпатье" 1:0
Гол: Яворский Вадим 66
"Николаев": Бубенцов Андрей, Парцвания Темур, Порох Богдан, Кулинич Сергей, Ульянов Дмитрий, Кушниренко Богдан, Росляков Владислав, Одарюк Владимир, Куксенко Богдан, Паламар Руслан (Яворский Вадим 26), Кравченко Сергей
"Прикарпатья": Пицан Иван, Француз Василий, Кузьмин Роман, Курко Василий, Генык Василий, Сондей Иван, Барчук Роман, Борисевич Роман, Кохман Андрей, Воробчак Назарий, Хома Андрей
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