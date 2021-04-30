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Годин подал в отставку с поста главного тренера Кремня
Кризис затянулся
instagram.com/fc_kremin
Главный тренер "Кремня" Алексей Годин
Вместе с Годиным команду покинул и его помощник Роман Локтионов.
В статусе исполняющего обязанности команду принял Сергей Свистун.
Напомним, что Годин начал работу в клубе в зимнее межсезонье. При нем "Кремень" 6 раз проиграл и 2 матча свел вничью.
На данный момент команда занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиге. "Кремень" не побеждает с ноября прошлого года – безвыигрышная серия команды насчитывает 10 матчей (2 ничьих, 8 поражений).
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