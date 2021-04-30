Годин подал в отставку с поста главного тренера Кремня

Главный тренер "Кремня" Алексей Годин после поражения "ВПК-Агро" (0:3) подал в отставку.

Вместе с Годиным команду покинул и его помощник Роман Локтионов.

В статусе исполняющего обязанности команду принял Сергей Свистун.

Напомним, что Годин начал работу в клубе в зимнее межсезонье. При нем "Кремень" 6 раз проиграл и 2 матча свел вничью.

На данный момент команда занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиге. "Кремень" не побеждает с ноября прошлого года – безвыигрышная серия команды насчитывает 10 матчей (2 ничьих, 8 поражений).