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Годин подал в отставку с поста главного тренера Кремня

Первая лига
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Кризис затянулся

Годин подал в отставку с поста главного тренера Кремня

instagram.com/fc_kremin

Новина українською

Главный тренер "Кремня" Алексей Годин после поражения "ВПК-Агро" (0:3) подал в отставку.

Вместе с Годиным команду покинул и его помощник Роман Локтионов.

В статусе исполняющего обязанности команду принял Сергей Свистун.

Напомним, что Годин начал работу в клубе в зимнее межсезонье. При нем "Кремень" 6 раз проиграл и 2 матча свел вничью.

На данный момент команда занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиге. "Кремень" не побеждает с ноября прошлого года – безвыигрышная серия команды насчитывает 10 матчей (2 ничьих, 8 поражений).

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В статье: Алексей Годин Кремень (Кременчуг)
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