Два нереализованных пенальти от одесситов. Нива - Черноморец 0:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 24-го тура Первой Лиги, в котором тернопольская "Нива" на стадионе "СКИФ" во Львове принимала одесский "Черноморец". Обе команды имели множество моментов на протяжении всего матча, но реализовать возможности в гол смогли только гости. Мяч в штрафной хозяев попал в руку игроку “Нивы”, а одесситы дважды подряд не смогли забить пенальти. Во время первого удара голкипер Механив вышел за линию, хотя и парировал выстрел Вачиберадзе. Далее уже мяч в руки взял Козак, но тоже не реализовал приговор, забив лишь после добивания.

"Нива" - "Черноморец" 0:1 (0:0)

Гол: Артем Козак 77

Нереализованный пенальти: Артем Козак 77