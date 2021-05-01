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Два нереализованных пенальти от одесситов. Нива - Черноморец 0:1. Видео голов и обзор матча

Первая лига
(2 голосов)

Тернополяне борются до последнего

Два нереализованных пенальти от одесситов. Нива - Черноморец 0:1. Видео голов и обзор матча

Чорноморець/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 24-го тура Первой Лиги, в котором тернопольская "Нива" на стадионе "СКИФ" во Львове принимала одесский "Черноморец". Обе команды имели множество моментов на протяжении всего матча, но реализовать возможности в гол смогли только гости. Мяч в штрафной хозяев попал в руку игроку “Нивы”, а одесситы дважды подряд не смогли забить пенальти. Во время первого удара голкипер Механив вышел за линию, хотя и парировал выстрел Вачиберадзе. Далее уже мяч в руки взял Козак, но тоже не реализовал приговор, забив лишь после добивания.

"Нива" - "Черноморец" 0:1 (0:0)

Гол: Артем Козак 77

Нереализованный пенальти: Артем Козак 77

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В статье: Черноморец (Одесса) Нива (Тернополь)
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