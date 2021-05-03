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Первая лига. В результативном матче Агробизнес переиграл Полесье (3:2)

Первая лига
(1 голосов)

Команда Александра Чижевского была близка к разгрому, но едва не потеряла три очка

Первая лига. В результативном матче Агробизнес переиграл Полесье (3:2)

Фото - ФК Полесье

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Коллектив из Волочиска ведет борьбу с "Металлистом 1925" за третье место и поэтому терять очки ему крайне нежелательно. В пропущенной игре первого тура подопечные Чижевского сегодня вышли с настроем только на максимальный результат. Но и "Полесье", выигравшее два матча до этого, могло ставить перед собой максимальные задачи.

Уже в дебюте "Агробизнесу" удалось выйти вперед, Артем Дудик прошел правым флангом и прострелил на Сергея Семенюка, который с близкого растояния расстрелял голкипера. В первом тайме в целом игра была равной, но в концовке снова забить удалось хозяевам, Юрий Романюк убрал на замахе защитника и по красивой дуге отправил мяч в дальний угол.

Сразу после перерыв "Агробизнес" и вовсе довел счет до крупного, хоть это и не было логично по характеру матча. Богдан Семенец, также из-за пределов штрафной, поразил ворота Маханькова. Только спустя какое-то время "Полесью" удалось прийти в себя и забить, как тогда казалось, гол престижа. Максим Гавриленко откликнулся на проникающий пас партнера и прошил сетку ворот "Агробизнеса" впервые в этом матче. Ну а спустя десять минут забил и защитник Андрей Власюк, вовремя подключившийся к атаке. Это обеспечило командам увлекательную концовку, но счет больше так и не изменился.

"Агробизнес" остается вборьбе за УПЛ. "Полесье" же, при неплохой игре в конце апреля и начале мая, готовит почву для рывка уже в следующем сезоне.

Агробизнес - Полесье 3:2 (2:0)
Голы: Семенюк (12), Романюк (45+2), Семенец (50) - Гавриленко (67), Власюк (77)
Агробизнес: Мозиль, Дидык, Юхимович, Курило, Романюк, Думанюк, Бойчук, Черненко, Дудик, Семенюк, Семенец.
Полесье: Маханьков, Понедельник, Швец, Прокопчук, Власюк, Терехов, Гавриленко, Грицук, Ковалев, Галенко, Коваль.

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В статье: Полесье (Житомир) Агробизнес (Волочиск)
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
03.05.2021 в 17:55
игроки Полесья с головой не дружат --поэтому и проиграли
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zhytomircity (Житомир)
03.05.2021 в 17:56
В смысле?
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