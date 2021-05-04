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В Краматорске появится памятник экс-игроку Авангарда. Его убили боевики так называемой ДНР

Первая лига
(2 голосов)

Памятник будет установлен возле футбольного поля

В Краматорске появится памятник экс-игроку Авангарда. Его убили боевики так называемой ДНР

Фото: ФК Авангард

Новина українською

В Краматорске установят памятник в честь экс-вратаря "Авангарда" Степана Чубенко.

Памятник будет установлен в Саду Бернацкого возле футбольного поля.

В 2014 году 16-летнего Чубенко убили боевики так называемой ДНР.

Отметим, что в 2017 году возле стадиона "Авангард" футболисту установили мемориальную доску, клуб закрепил за ним первый номер.

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В статье: Авангард (Краматорск) Степан Чубенко
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Источник:
ФК Авангард

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
04.05.2021 в 10:07
Герої не вмирають...
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+2
0
Djon (Киев)
04.05.2021 в 09:31
Вічна пам'ять герою.
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+6
0


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