Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Краматорске появится памятник экс-игроку Авангарда. Его убили боевики так называемой ДНР
Памятник будет установлен возле футбольного поля
Фото: ФК Авангард
В Краматорске установят памятник в честь экс-вратаря "Авангарда" Степана Чубенко.
Памятник будет установлен в Саду Бернацкого возле футбольного поля.
В 2014 году 16-летнего Чубенко убили боевики так называемой ДНР.
Отметим, что в 2017 году возле стадиона "Авангард" футболисту установили мемориальную доску, клуб закрепил за ним первый номер.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Авангард
Популярное сейчас
- Ключевой игрок СК Днепр-1 вернется в Динамо по истечению срока аренды
- Цыганык: В Динамо будут трансферы, если летом удастся продать кого-то из лидеров
- Вукоевич: В Украине не так много внимания уделяется конфликту с Россией. Все хотят "мирного неба"
- Агробизнес в шаге от зоны УПЛ. Таблица Первой лиги 2020/21
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
04.05.2021 в 10:07
Ответить
+2
0
Djon (Киев)
04.05.2021 в 09:31
Ответить
+6
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...